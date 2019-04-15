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Benzin ve motorine zam geldi

EPGİS'den yapılan açıklamaya göre; bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 22, motorinde ise 18 kuruş zam geldi. Yapılan zamlar EŞEL Mobil Sistemi kapsamında pompaya yansımayacak.

15 Nisan 2019 Pazartesi 18:49
Benzin ve motorine zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldığını duyurdu. Eşel mobil uygulaması kapsamında ÖTV'den karşılanmak üzere, benzinin litre fiyatına 22 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 18 kuruş zam yapıldı.

Zamlar, ÖTV'den karşılandığı için pompa fiyatlarında bir değişiklik yaşanmayacak.

İşte Epgis'in benzin ve motorin zammı ile ilgili açıklaması:

Akaryakıtürünlerinde ÖTV düzenlemesi;

16/04/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 22,

Motorinde18 krş/lt

Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 18:49
  1. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası
  2. EPGİS

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