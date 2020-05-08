  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Benzin ve motorine zam beklentisi

Benzin ve motorinin pompa satış fiyatına geceyarısndan itibaren zam yapılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:32:58 -
Benzin ve motorine zam beklentisi

Benzin ve motorinin pompa satış fiyatına geceyarısndan itibaren zam yapılması bekleniyor.


Benzin ve motorinin pompa satış fiyatına geceyarısndan itibaren zam yapılması bekleniyor. Alınan bilgiye göre, geceyarısından itibaren benzinin litresinde 15 kuruş, motorinin litresinde ise 13 kuruş zam gelecek.


Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı