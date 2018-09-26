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Benzin ve motorine yeni zam!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam yapıldığını açıkladı. Zamlar ÖTV düzenlemesiyle tüketiciye yansıtılmayacak.

26 Eylül 2018 Çarşamba 08:44
Benzin ve motorine yeni zam!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (Epgis), benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı. Açıklamaya göre, 26 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 17, motorinde ise 16 kuruşluk fiyat artışına gidildi.

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ÖTV'den karşılanması nedeniyle fiyat artışları pompaya yansımayacak.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 08:44
  1. benzine zam
  2. motorine zam

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