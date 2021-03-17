Benzin, motorin ne kadar oldu? Benzin, mazot fiyatı düştü mü?
Son dakika haberine göre, milyonlarca araç sahibine müjdeli haber Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) geldi. Bundan böyle akaryakıtta büyük indirim söz konusu olacak. EPDK kararına göre, kimse bir kuruş pahalı satamayacak. Peki Benzin, motorin ne kadar oldu? Benzin, mazot fiyatı düştü mü? İstanbul’da benzin kaç para? Ankara’da benzin ne kadar? İzmir’de benzin litresi ne kadar? İşte benzin ve motorin son fiyatları.
Akaryakıt fiyatlarını kendilerine göre fiyatlandıran akaryakıt şirketlerine dur denildi. Akaryakıt dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlatan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararını verdi. Bugün olağanüstü toplanan Kurul; tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek, ortaya çıkan kâr oyunlarının tekrarlanmaması amacıyla "tavan fiyat" uygulanması kararı aldı. Bu karar ile Türkiye’nin tüm illerinde uygulanacak tavan fiyatlar EPDK tarafından belirlenecek.EPDK Başkanı Yılmaz "Akaryakıt fiyatlarında 17-20 kuruş indirim olacak, kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak" dedi.
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