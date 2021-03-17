Son dakika haberine göre, milyonlarca araç sahibine müjdeli haber Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) geldi. Bundan böyle akaryakıtta büyük indirim söz konusu olacak. EPDK kararına göre, kimse bir kuruş pahalı satamayacak. Peki Benzin, motorin ne kadar oldu? Benzin, mazot fiyatı düştü mü? İstanbul’da benzin kaç para? Ankara’da benzin ne kadar? İzmir’de benzin litresi ne kadar? İşte benzin ve motorin son fiyatları.