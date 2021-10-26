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Ekonomi Benzin, motorin, LPG hepsini kapsıyor! Akaryakıtta son dakika kararı
Ekonomi

Benzin, motorin, LPG hepsini kapsıyor! Akaryakıtta son dakika kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edeceği belirtildi.Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 09:54:00 -
Benzin, motorin, LPG hepsini kapsıyor! Akaryakıtta son dakika kararı

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Programa göre, dalgalı kur rejimi uygulaması devam edecek. Enflasyon hedeflemesi sistemi sürecek. Döviz kurunda sağlıksız fiyat oluşumu gozlenirse piyasa istikrarı için gerekli adımlar atılacak. Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

Öte yandan bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bugün benzine 44 kuruşluk zam gelmişti.

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Yorumlar

Gkhan D.

Bu iyi birşey değil mi ak-it... Yakıta gelen zamlar insanların daha az yakıt almasını dolayısıyla daha az gezmesini sağlar. Bu şekilde daha az harcama yaparlar ve israftan sakınırlar. Buda ekonominin ve enflasyonun dengede durmasını sağlar. Ve böylelikle ülke yavaş yavaş şaha kalkmış olur. Sizin kafa böyle çalışıyor çünkü
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Putsavar

ŞUNA ZAM ZAM ZAM ZAM DEYİP YAZIP DURMAYIN YA.BENZİNİN MAZOTUN AVRUPADA 2 EURO OLDUĞUNU BİLMİYORMUSUNUZ.BUNLAR FİYAT GÜNCELLEMESİ Bİ ÖĞRENİN YAHU.ZAM FALAN YOK.
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