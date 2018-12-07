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Benzema, Valbuena'ya hakaret etti

Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema, Fenerbahçeli oyuncu Mathieu Valbuena'ya sosyal medya üzerinden hakaret etti.

07 Aralık 2018 Cuma 18:08
Benzema, Valbuena'ya hakaret etti

Karim Benzema ile Mathieu Valbuena'nın arasını açan şantajı olayının yankıları sürerken, Real Madridli futbolcu sosyal medyada tartışılacak bir harekete imza attı. Benzema üç yıl önce, milli takımdan arkadaşı olan Valbuena'ya yapılan şantajda bir şekilde payı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış, başka diğer isimlerle birlikte hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Valbuena'ya hakaret etti

Benzema, Fenerbahçeli futbolcunun kısa boyuyla dalga geçti. Yıldız futbolcunun paylaştığı çocuğunun resminin altına bir takipçisi tarafından "Valbuena'dan hızlı büyüdü" şeklinde bir yorum yaptı. Benzema ise buna "Aynı zamanda çok karmaşık da değil" şeklinde yanıt verdi ve bu sözlerini bir hakaret sözü olan "fumier" (pislik) kelimesiyle etiketledi. Fransız basını yaşananları "Benzema instagramda Valbuena'ya hakaret etti" başlıklarıyla verdi.

Dava başlayacak

Şantaj soruşturmasıyla ilgili olarak Paris Tahkim Mahkemesi geçtiğimiz haftalarda, Valbuena'ya şantaj olayıyla ilgili yapılan soruşturmayı onaylamıştı. Bu kararla birlikte olayın davaya dönüşmesinin, Benzema ve diğer suçlanan beş isimin yargılanmasının yolunun açıldığı değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 18:08
  1. Mathieu Valbuena
  2. Karim Benzema
  3. Onur Dinçer
  4. Televizyon
  5. Milliyet
  6. Paris
  7. TV
  8. Paris Tahkim Mahkemesi
  9. Valbuena
  10. Benzema

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