Bensu Soral ile eşi Hakan Baş önceki akşam Bebek bir davete katıldı. Bensu Soral’ın davette midesi ağrımaya başladı. Kısa süre içinde baygınlık geçiren güzel oyuncu, eşi Hakan Baş tarafından apar topar Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Peki Bensu Soral kimdir nerelidir? Bensu Soral Sağlık durumu nasıl?

Bensu Soral’ın eşi Hakan Baş ise “Midesinde ağrı vardı. Gerekli tetkikler yapıldı. Şimdi daha iyi” dedi. Bensu Soral geçenlerde verdiği röportajda şunları söylemişti: “16 yaşında zayıflamak için sıkı bir diyet programına girmiştim. Günde 3 kez baygınlık geçiriyordum.

Bensu Soral kimdir?

23 Mart 1991 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Bursa'da bulunan İnegöl Anadolu Lisesi'nde öğrenim gördü. Ardından, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'de grafik üzerine eğitim görmeye başladı. Ablası Hande Soral'ın da desteğiyle oyunculuğa başlayan Bensu Soral, İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile televizyon ekranlarına çıktı. Aynı zamanda 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. 2016 yılında çekilmiş ve büyük reyting toplamış 'İçerde' adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan "Melek" karakterini canlandırmıştır ve bu rolle popülerlik kazanmıştır.