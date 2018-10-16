Benmari usulü eritme ya da pişirme nasıl uygulanır?

Mutfağa girdiğimizde yemek yapmamızı kolaylaştıran bir yöntem de; benmari usulü eritme veya pişirme.

BENMARİ USULÜ NASIL YAPILIR?

1- Bir tencerenin içine yarıyı geçmeyecek şekilde su ekleyin.

2- Tencerenin içine dibi tencerenin dibine değmeyecek ısıya dayanıklı bir kap daha koyun.

3- Üstteki kaba eriteceğiniz veya pişireceğiniz malzemeyi ekleyin.

4- Kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirme ya da eritme işlemini yapın.

NOT: Eritme yaptığınız kabın ısıyı çabuk ileten bir kap olmamasına dikkat edein.