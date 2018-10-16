Benmari usulü eritme ya da pişirme nasıl uygulanır?
Benmari usulü eritme ya da pişirme nasıl yapılır?16 Ekim 2018 Salı 20:50
Mutfağa girdiğimizde yemek yapmamızı kolaylaştıran bir yöntem de; benmari usulü eritme veya pişirme.
BENMARİ USULÜ NASIL YAPILIR?
1- Bir tencerenin içine yarıyı geçmeyecek şekilde su ekleyin.
2- Tencerenin içine dibi tencerenin dibine değmeyecek ısıya dayanıklı bir kap daha koyun.
3- Üstteki kaba eriteceğiniz veya pişireceğiniz malzemeyi ekleyin.
4- Kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirme ya da eritme işlemini yapın.
NOT: Eritme yaptığınız kabın ısıyı çabuk ileten bir kap olmamasına dikkat edein.
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