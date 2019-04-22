Benler tehlikeli midir? Benler kanser riski taşır mı? Tehlikeli benlerin belirtileri nelerdir?

Hemen hemen her insanın cildinde görülen benler çoğu zaman hayatımızı zorlaştırmayan basit ve zararsız bir sorun olarak görülür. Peki Her benin göründüğü kadar zararsız olduğu doğru mu? Hangi durumlarda kanser riski taşıdıkları düşünülmeli? Tehlikeli benler kendini hangi belirtilerle gösterir? Doğal yöntemlerle benlerimizden nasıl kurtuluruz? İşte konu ile ilgili detaylar...

Kimisi doğuştan geliyor kimisi de doğumdan sonra ortaya çıkıyor. Zaman zaman masum görünen bu benler ne yazık ki kanser riski taşıyabiliyorlar. Peki vücudumuzda bulunan benler hangi nedenlerden dolayı kansere dönüşür?

Cildinizi çok fazla güneşe maruz bırakmayın

Benlerin kansere dönüşmesini tetikleyen faktörler arasında; kontrolsüz ve korumasız güneşe maruz kalmak, genetik yatkınlık, güneş yanıkları ve yanık travmaları bulunmakta.

Benlerinizde renk ve biçim değişikliği varsa

Kahverengi ya da siyah renklerde olan benler renk değiştiriyorsa, ya da kabarıklık başladıysa veyahut vücudunuzdaki ben büyüyorsa muhakkak uzmana görünmeniz gerekiyor.

Bunun yanı sıra:

1. Benler ya da ben düzensizleşiyorsa

2. Benin içinde birden farklı renk tonu varsa

3. Kanama meydana geliyorsa

4.Ben kaşınıyorsa

5. Üzerinde iyileşmeyen yara var ise

6. Benin şekli git gide asimetrikleşiyorsa

Kanser riski açısından uzman bir doktora başvurmanız ve bu belirtilerin değerlendirilmeye alınması gereklidir. Unutmayın, erken tanı hayat kurtarır.

Her ben türü için uygulanmasa da et benlerini düşürmeye yardımcı doğal tedavi yöntemlerini sizler için derledik. Uygulamadan önce uzman doktorunuza mutlaka danışın.

Et beni ve siğil olarak adlandırdığımız vücutta çıkan lekeler, iyi huylu cilt büyümesidir. Bu iyi huylu lekeleri mutfağınızda tedavi etmeniz mümkün. Tabii ki bazı riskli durumlar olabilir bu doğrultuda önce doktorunuza danışın. Gerçekten risk içermeyen bir durumsa bu yöntemlere başvurabilirsiniz.

E vitamini tedavisi

Eczanelerde bulabileceğiniz E vitamini yağı losyonunu 2 hafta boyunca her gün 2 kez ilgili bölgeye uygulayın. E vitamini losyonunu sarımsakla beraber sürerseniz tedaviniz hızlanmış olacaktır.

İncir sütü tedavisi

İncir sütü ya da incir kökü suyu alkali bir yapıya sahiptir ve bu sayede ciltteki asit dengesini sağlar. Süt ve incir kökünü ezin. Çıkan karışımı günde 4 defa olacak şekilde lekeli bölgeye uygulayın. İki hafta boyunca incir sütü tedavisine devam edin.

Zencefil tedavisi

1/2 adet taze zencefili rendeleyin. Lekeli bölgeye sulu zencefil rendesini sürün ve yarım saat kadar bekletin.

Çay ağacı yağı tedavisi

Öncelikle pamuğu suyla ıslatın ve sonrasında sıkın. Islanmış pamuğun üzerine 4/5 damla çay ağacı yağı damlatın. Pamuğu dairesel hareketlerle ilgili bölgenin üzerinde gezdirin. Yaklaşık iki hafta içinde et benlerinin küçüldüğünü görecekseniz. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez uygulayın.

Çemen tohumu tedavisi

Çemen tohumlarını bir gece önceden suyla ıslatın. Sabah kalktığınızda aç karnına bu sudan bir bardak tüketin. Tabii öncesinde çemen otlu suyun süzülmesi gerekiyor. Bu tedavi yöntemini de 2 hafta uygulayabilirsiniz. Lekelerde azalma gördüğünüz an gün aşırı içebilirsiniz.

Limon suyu tedavisi

Limon suyu sitrik asit içerir. Bu da et benlerinin vücuttan ayrılmasını sağlar. Taze sıkılmış yarım limon suyunu pamuk yardımıyla lekeli bölgeye sürün ve ardından limon suyunun deride kurumasını bekleyin. 15 gün boyunca bu tedaviye devam edin. Zamanla lekelerin küçüldüğünü göreceksiniz.