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Aktüel Benin'de cumhurbaşkanı seçimi 11 Nisan'da yapılacak
Aktüel

Benin'de cumhurbaşkanı seçimi 11 Nisan'da yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-30 00:58:18 -
Benin'de cumhurbaşkanı seçimi 11 Nisan'da yapılacak

DAKAR (AA) - Benin'de cumhurbaşkanı seçiminin 11 Nisan'da yapılacağı duyuruldu.

Bağımsız Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, seçimin ilk turunun 11 Nisan 2021'de düzenleneceği, ilk turdan hiçbir adayın yüzde 50 barajını geçememesi halinde ikinci turun 9 Mayıs'ta gerçekleştirileceği kaydedildi.

Mevcut Cumhurbaşkanı Patrice Talon, 2016'da ilk seçildiğinde sadece bir dönem ülke yönetiminde kalacağını söylese de ikinci dönem adaylığına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.



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