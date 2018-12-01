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"Benim için 2018 çok başarılı geçti"

- Fenerbahçe Doğuş yelkencisi Alican Kaynar:"2020 Tokyo Olimpiyatları için kota aldım. Bu en büyük amacımızdı"

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:22
"Benim için 2018 çok başarılı geçti"


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Doğuş yelkencisi Alican Kaynar, 2018 yılının kendisi için çok başarılı geçtiğini söyledi.

Alican Kaynar, Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi Sorumlusu Selma Altay Rodopman ile birlikte FBTV'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli sporcu, 2018 yılında 2 Dünya Kupası madalyası kazandığını belirterek, "Bunlar çok önemli yarışlardı. En önemlisi, bu yıl 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota aldım. Bu en büyük amacımızdı. Çünkü ilk adımda kotayı almak, sonraki dönemi programlamak için çok önemli. Benim için 2018 çok başarılı geçti." ifadelerini kullandı.

Finn sınıfının 2024'te olimpiyatlardan çıkarılacak olmasını doğru bulmadığını vurgulayan Alican, "Yelken, çocukların sorumluluk bilincini geliştiren, doğa ile iç içe olmalarını sağlayan bir spor. Şu dönemde çocukların doğa ve sporla buluşması çok zor. Yelken, hayata çok önemli katkı sağlayan, ülkemize de uluslararası başarılar getiren bir spor dalı. Spor yapmak isteyen gençler için yelken çok değerli bir seçenek." değerlendirmesinde bulundu.

Selma Altay Rodopman ise sporcularının olimpiyat kotası alması nedeniyle gurur yaşadıklarını aktararak, "Türkiye'nin ilk olimpiyat kotalarını Fenerbahçeli 2 sporcumuz aldı. Kulübümüz ve Türk yelkenciliği adına bu çok önemli bir başarı, çok büyük bir gurur. Ülkemizin olimpiyatlarda başarıyla temsil edilmesi, madalya ile gururlanması adına büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Olimpiyatlarda madalya hedefimize çok inanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.


Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 16:22
  1. Alican Kaynar
  2. Fenerbahçe Doğuş
  3. Selma Altay Rodopman
  4. Yelken

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