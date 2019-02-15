Benfica'nın teknik adamından tepki çeken sözler
Benfica teknik direktörü Bruno Lage, Galatasaray maçının ardından oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lage'nın hakemle ilgili sözleri Galatasaraylıların tepkisini çekti.15 Şubat 2019 Cuma 00:24
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz’in Benfica ekibi ile karşılaştı.
Trabzonspor'u Süper Lig'de 3-1'lik skorla geçen ve moral bulan Galatasaray Portekiz ekibi Benfica'yı mağlup ederek ikinci maç öncesi avantaj sağlamak için sahaya çıktı. Ancak Sarı Kırmızılı temsilcimiz sahadan 2-1 yenik ayrılarak turu zora soktu.
Bruno Lage'nin maç sonu yaptığı açıklamalarda özellikle Galatasaray taraftarları kızdırdı.
İşte o sözler:
"Atmosfer son derece etkiliydi. Zor bir maç oldu. İyi ve hızlı başlayan biz olduk. Hakemin performansı bence gayet adildi."
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