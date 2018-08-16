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Benfica maçı sonrası Phillip Cocu yıldız futbolcuyu gözden çıkardı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica karşılaşmasında istenilen performansı sergileyemeyen Giuliano'yu gözden çıkardı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 13:40
Benfica maçı sonrası Phillip Cocu yıldız futbolcuyu gözden çıkardı!

FORMANIN HAKKINI VERMİYOR

UEFA Finansal Fair Play kısıtlamaları nedeniyle kaynak arayışına giren Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı yıldız Giuliano Victor de Paula’yı elden çıkarma kararı aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Benfica karşısında 2 maçta da varlık gösteremeyen ve taraftarında da tepkisini alan Giuliano’nun geçen sezonun istatistik olarak en iyisi olmasına rağmen giydiği 10 numara formanın hakkını veremediğini düşünen yönetim, Brezilyalı yıldıza gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

PHİLLİP COCU DA SİLDİ

TEKNİK Direktör Phillip Cocu'nun da takıma yerleştirmeye çalıştığı 4-3-3 diziliminde sahada adeta bir hayalet gibi dolaşan Sambacı için ‘Satılabilir’ raporu vermesi üzerine yönetim, Giuliano’nun menajerini kulübe çağırdı. Bir dönem Brezilya Milli Takımı’nda da forma giyen ancak Rusya’daki Dünya Kupası kadrosuna alınmayan ve moral olarak çöken Giuliano’ya ülkesinin takımlarından Flamengo ile Alman ekiplerden Bayern Leverkusen ve Wolfsburg talip olmuştu.

ARABİSTAN’I İSTEMİYOR

ANCAK Fenerbahçe’nin geçen sezon başında Zenit’ten 7 milyon euro karşılığı kadrosuna kattığı Sambacı’yı daha yüksek bedele satmak istemesinden dolayı bu girişimler sonuçsuz kalmıştı. Brezilyalı yıldızla son dönemde ise özellikle Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinin büyük ilgisi olduğu öğrenilirken, Sambacı'nın bu tekliflere hiç sıcak bakmadığı ve eğer ayrılık olacaksa hedefinin Avrupa'nın iyi liglerinden birisi olduğunu belirttiği ifade edildi.

(Güneş)

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 13:40
  1. Fenerbahçe
  2. Phillip Cocu
  3. Giuliano Victor de Paula
  4. Giuliano
  5. Benfica

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