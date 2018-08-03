Benfica maçı öncesi UEFA'dan Fenerbahçe skandalı

UEFA'nın resmi internet sitesinde paylaşılan kadroda yapılan hata dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transfer ettiği Barış Alıcı'nın yerine kardeşi Kerim Alıcı'nın ismi sitede yer aldı. Yapılan bu hata daha sonra düzeltildi.

Fenerbahçe'de, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımıyla yapılacak maçların kadrosu UEFA'ya bildirildi.

AATIF CHAHECHOUHE, İSMAİL KÖYBAŞI VE SALİH UÇAN KADROYA ALINMADI

UEFA'nın internet sitesinde yayımlanan kadroda, yeni transferlerden Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu'na yer verilmedi. Sakatlığı bulunan Aatıf Chahechouhe ile İsmail Köybaşı'nın yanı sıra Salih Uçan da kadroya alınmadı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN UEFA'YA BİLDİRDİĞİ KADRO

Kaleciler: Volkan Demirel, Carlos Kameni, Erten Ersu

Defans: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli

Orta saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Giuliano Victor de Paula, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Barış Alıcı, Mathieu Valbuena, Oğuz Kağan GGüçtekin, Serhat Kot, Josef de Souza, Eljif Elmas

Forvet: Roberto Soldado, Andre Ayew