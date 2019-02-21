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Benfica-Galatasaray maçından notlar

- Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı

21 Şubat 2019 Perşembe 23:17
Benfica-Galatasaray maçından notlar


LİZBON (AA) - UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında deplasmanda Portekiz'in Benfica takımı ile karşı karşıya gelen Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 4-1 yendikleri maçta ilk 11'de başlayan Selçuk İnan'ı yedeğe çekerken, Benfica karşısında bu futbolcunun yerine Badou Ndiaye'yi tercih etti.

Sarı kırmızılı takımda UEFA'ya gönderilen listede yer almayan Emre Taşdemir'in yerine Nagatomo, sakatlığı bulunan Martin Linnes'in yerine de Mariano ilk 11'de forma giyen diğer futbolcular oldu.

Galatasaray maça Muslera, Nagatomo, Marcao, Luyindama, Mariano, Donk, Ndiaye, Onyekuru, Belhanda, Feghouli, Diagne ilk 11'i ile maça başladı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Yunus Akgün yer aldı.

Diğer yandan Benfica takımı ise İstanbul'da oynanan ilk maçtaki ilk 11'e göre 3 futbolcusunu değiştirdi. Portekizli teknik direktör Bruno Lage, defansta Ribeiro ve Corchia'nın yerlerine Grimaldo ve Andre Almeida'yı ilk 11'de oynattı. Ayrıca sakatlığı olan orta saha oyuncusu Salvio'nun yerine de Pizzi sahaya çıktı.

Galatasaray ve Benfica bu maç öncesinde Avrupa kupalarında 4 kez karşılaşırken, bu maçların ilk 2'sini Galatasaray, son 2'sini de Benfica kazandı.

Öte yandan Luz Stadı'ndaki karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.


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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 23:17
  1. Benfica
  2. Galatasaray
  3. Luz Stadı
  4. Maçtan notlar
  5. son 32 turu rövanş maçı
  6. UEFA Avrupa Ligi

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