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Benfica-Galatasaray maçına doğru

- Benfica teknik direktörü Bruno Lage:- "Galatasaray büyük ve ofansif bir takım ama biz de güçlüyüz ve ilk maçın sonucana bakmadan kazanmak istiyoruz"- Benficalı futbolcu Alejandro Grimaldo:- "Galatasaray'ın maçın başlarından itibaren risk almasını beklemiyoruz"

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:39
Benfica-Galatasaray maçına doğru


LİZBON (AA) - UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Galatasaray'ı konuk edecek Benfica'nın teknik direktörü Bruno Lage, İstanbul'daki ilk maçın avantajına güvenmeden yarınki maçı kazanıp turu geçmek istediklerini söyledi.

Teknik direktör Lage ve öğrencisi Alejandro Grimaldo, yarın oynanacak maç öncesi kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

İstanbul'daki ilk maçta rakiplerini 2-1 yendiklerini hatırlatan Portekizli teknik adam, "Galatasaray büyük ve ofansif bir takım ama biz de güçlüyüz ve ilk maçın sonucana bakmadan kazanmak istiyoruz. 6 haftadır burada olabilirim ama tarih Benfica'nın tarihi." dedi.

"Futbolu anlık düşünüyorum ve aklımda sürekli kazanmak var." diyen Lage, "Galatasaray çok iyi bir takım, tecrübeli bir teknik direktörü var. Zor bir maç olacak ama kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Benfica'da sürekli ilk 11'de değişik oyunculara şans veren Lage, bununla ilgili yöneltilen bir soruya da "İlk 11'ler size sürpriz geliyor ama bizim için değil. Yarın da tabii ki İstanbul'daki karşılaşma ve son lig maçına göre değişik bir 11 sahaya süreceğim." cevabını verdi.

Benfica'da Rui Vitoria'nın yerine ocak ayında teknik direktörlüğe getirilen ve sözleşmesi dün yapılan açıklama ile 30 Haziran 2023'e kadar uzatılan Lage, şimdiye kadar takımının başında çıktığı 11 maçta 10 galibiyet aldı.

"Yollar yürüyerek geçilir." diyen 42 yaşındaki Lage, Benfica'nın altyapısında başlayarak, çalışarak bu yere geldiğini vurguladı.

Benfica'nın İspanyol oyuncusu Alejandro Grimaldo da "Galatasaray'ın maçın başlarından itibaren risk almasını beklemiyoruz. İlk maçtaki skor avantajı önemli değil. Karşılaşmaya hazırız. Bizim mantalitemiz futbolumuzu oynayıp, yarınki maçı kazanmak." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, Benfica'da Salvio, Jardel ve Fejsa'nın sakatlıkları bulunuyor.


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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:39
  1. Benfica
  2. Galatasaray
  3. son 32 turu rövanş maçı
  4. teknik direktör Bruno Lage
  5. UEFA Avrupa Ligi

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