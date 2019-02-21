Benfica-Galatasaray



LİZBON (AA) - UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Portekiz ekibi Benfica ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Luz Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Şovre, Sebastian Georghe (Romanya)

Benfica: Vlachodimos, Almeida, Dias, Ferreira, Grimaldo, Pizzi, Fernandes, Florentino, Cervi, Felix, Seferovic Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne







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