  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yerel
Yerel

Ben yapamam' demesin kimse! Biri bataklıktan çıktı sıra diğerlerinde

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Ben yapamam' demesin kimse! Biri bataklıktan çıktı sıra diğerlerinde

Bartın’da küçük yaşta çevresinin etkisiyle alkol ve uyuşturucu batağına sürüklenen 23 yaşındaki A.Y, Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) desteğiyle bağımlılıktan kurtularak hayatında yeni bir sayfa açtı.

Küçük yaşlarda büyüklerinin bulunduğu ortamda alkol ve sigaraya başlayan A.Y, bir süre sonra bunların da yetersiz geldiğini düşünerek sosyal medya, film ve şarkı sözlerinden etkilenip yasaklı madde araştırmasına girdi. İnternette madde kullanımı içeriklerinden etkilenen A.Y, 16 yaşında uyuşturucu kullanmaya başladı.

Hayatında peş peşe olumsuzluklar yaşamaya başlayan ve psikolojik sorunların yanı sıra sağlığıyla ilgili ciddi problemlerle karşılaşan A.Y, doktorların yönlendirmesiyle YEDAM'da başladığı tedavisinde yaklaşık 10 yıllık alkol ve 7 yıllık madde bağımlılığıyla mücadelesini başarıyla tamamladı.

23 yaşındaki A.Y, AA muhabirine, 5 yaşında büyüklerinin "bir şey olmaz" diyerek kendisine alkol içirdiklerini ve bir süre sonra sigaraya başladığını, 16 yaşında da uyuşturucuyla tanıştığını söyledi.

Madde bağımlısı bazı arkadaşlarının hayatlarını kaybettiğini, bazılarının da çeşitli suçlara karışarak cezaevine girdiğini anlatan A.Y, "Çevremdeki madde bağımlısı iyi arkadaşlarım zamanla kötüleşti, değişmişti. Hayatımdaki tercihlerim, eylemlerim hep madde ekseninde şekilleniyordu. Bu süreçte gördüğüm en kötü şey maddenin zararlı olduğunu anlamama rağmen bırakamıyor olmamdı. Ardı ardına gelen olumsuzluklara, 'hayatın getirdiği kötü bir dönem' olarak bakıyordum ama hepsinin temelinde madde varmış, madde kullanan insanlarla bir arada olmak varmış. Bunu gördükten sonra bırakmak istedim, bir aydınlanma gibi oldu, kötülükleri görebiliyordum." ifadelerini kullandı.

 

"Madde bağımlısı olanlar umutsuzluğa kapılmasınlar, bırakılabilir"

A.Y, başarısız bırakma deneyimlerinin ardından profesyonel yardım ve tedavi alması gerektiğine inandığını, bunun için gittiği psikiyatri doktorunun yönlendirmesiyle YEDAM'a başvurduğunu anlatarak, "Bir süredir terapi desteği almak istiyordum ama maddi durumlardan dolayı gidemiyordum. YEDAM'dan randevu alarak burada da terapilere başladım. YEDAM'ın ücretsiz psikolojik danışmanlık, sosyal hizmet, iyileşme koçu gibi destekleri oldu. Yine sanat atölyelerine katıldım. Burada kendime ne kadar kötülük yaptığımı gördüm, bir farkındalık oluştu." diye konuştu.

"Burada gerçekten hayata tutunmaya başladım." diyen A.Y, önceden çabalasa da ilaç desteği alsa da yetersiz kaldığını, çok yalnız hissettiğini dile getirdi.

A.Y, madde kullanırken de hedeflerinin bulunduğundan bahsederek, sözlerine şöyle tamamladı:

"Önceden hayata umutsuz bir pencereden bakıyordum ama YEDAM sayesinde daha umut vadedici, daha güzel ve daha sağlıklı seçimler yapmayı öğrendim. Madde kullanırken de hedeflerim amaçlarım vardı ama bir ileri iki geri gidiyordum. Şimdi ilerlemeye başladım. Bağımlılığın en büyük risk faktörlerinden biri kolay erişilebilir olması. Birçok insan bunu basitleştirmiş olabilir ama buna bulaşmamak için öncelikle öyle ortamlardan uzak dursunlar. Madde bağımlısı olanlar da umutsuzluğa kapılmasınlar. Bırakılabilir, destek alabilirler. YEDAM olmasaydı ben hala madde kullanıyor olurdum. Burada bağımlığa dair çok şey öğrendim. Kendi çabanız, ailenizin size destek olmaya çalışması da bir yerde yetersiz kalıyor. Burada bağımlılık hastalığını öğreniyorsunuz, hayata yeniden adapte olmayı, yol çizmeyi, plan yapmayı öğreniyorsunuz. Şu anda gayet mutluyum, hayatımdan memnunum."

73 ilde operasyon: 1 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi
73 ilde operasyon: 1 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi

Gündem

73 ilde operasyon: 1 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi

Bakan Fidan da katılmıştı... Riyad'daki zirveden 6 maddelik 'savaş' bildirisi!
Bakan Fidan da katılmıştı... Riyad'daki zirveden 6 maddelik 'savaş' bildirisi!

Gündem

Bakan Fidan da katılmıştı... Riyad'daki zirveden 6 maddelik 'savaş' bildirisi!

ABD’den Pakistan üzerinden barış hamlesi! İran’a 15 maddelik plan sunuldu
ABD’den Pakistan üzerinden barış hamlesi! İran’a 15 maddelik plan sunuldu

Dünya

ABD’den Pakistan üzerinden barış hamlesi! İran’a 15 maddelik plan sunuldu

Meclis'te ekonomi maratonu: 6 madde kabul edildi, kripto düzenlemesi çıkarıldı
Meclis'te ekonomi maratonu: 6 madde kabul edildi, kripto düzenlemesi çıkarıldı

Ekonomi

Meclis'te ekonomi maratonu: 6 madde kabul edildi, kripto düzenlemesi çıkarıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23