Egin, videoda şu ifadelere yer verdi:

Ben patronum çalışmam havası nasıl bir havadır. Aşr-ı Saadet'ten bir örnek Abdullah Bin Amr Radıyallahu Anh yeğenine sordu. Evladım bağlarda bahçelerde üzüm toplama işleri nasıl gidiyor? O da aman amca ben nerden bileyim İşçiler çalışıyor işte diye cevap verdi. Abdullah Bin Amr yanındaki arkadaşına dönüd ve şöyle buyurdu: Bir patron işçileriyle beraber çalışıyor onlarla beraber ter akıtıyorsa o onların patronuıdur evet ama böyle davrandığı için de Allah'ın işçilerinden bir işçidir.