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Aktüel 'Ben patronum çalışmam...'
Aktüel

'Ben patronum çalışmam...'

Yeniakit Publisher
2024-07-06 21:30:00 -

İlahiyatçı Osman Egin, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda, günümüzde yaygınlaşan "Ben patronum, çalışmam" tavrını eleştirdi. Egin, videoda Asr-ı Saadet döneminden bir örnek vererek, Abdullah Bin Amr Radıyallahu Anh ile yeğeni arasındaki sohbeti anlattı.

Egin, videoda şu ifadelere yer verdi:

Ben patronum çalışmam havası nasıl bir havadır. Aşr-ı Saadet'ten bir örnek Abdullah Bin Amr Radıyallahu Anh yeğenine sordu. Evladım bağlarda bahçelerde üzüm toplama işleri nasıl gidiyor? O da aman amca ben nerden bileyim İşçiler çalışıyor işte diye cevap verdi. Abdullah Bin Amr yanındaki arkadaşına dönüd ve şöyle buyurdu: Bir patron işçileriyle beraber çalışıyor onlarla beraber ter akıtıyorsa o onların patronuıdur evet ama böyle davrandığı için de Allah'ın işçilerinden bir işçidir.

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