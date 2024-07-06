'Ben patronum çalışmam...'
İlahiyatçı Osman Egin, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda, günümüzde yaygınlaşan "Ben patronum, çalışmam" tavrını eleştirdi. Egin, videoda Asr-ı Saadet döneminden bir örnek vererek, Abdullah Bin Amr Radıyallahu Anh ile yeğeni arasındaki sohbeti anlattı.
Egin, videoda şu ifadelere yer verdi:
Ben patronum çalışmam havası nasıl bir havadır. Aşr-ı Saadet'ten bir örnek Abdullah Bin Amr Radıyallahu Anh yeğenine sordu. Evladım bağlarda bahçelerde üzüm toplama işleri nasıl gidiyor? O da aman amca ben nerden bileyim İşçiler çalışıyor işte diye cevap verdi. Abdullah Bin Amr yanındaki arkadaşına dönüd ve şöyle buyurdu: Bir patron işçileriyle beraber çalışıyor onlarla beraber ter akıtıyorsa o onların patronuıdur evet ama böyle davrandığı için de Allah'ın işçilerinden bir işçidir.