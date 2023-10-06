  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya 'Ben de yaptıracağım' demişti! Buket Aydın'ın yeni işi belli oldu
Medya

'Ben de yaptıracağım' demişti! Buket Aydın'ın yeni işi belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-06 07:59:00 - 2023-10-06 08:02:00
'Ben de yaptıracağım' demişti! Buket Aydın'ın yeni işi belli oldu

Sunucu Buket Aydın, yeni bir sektöre adım attığını kamuoyu ile resmen paylaştı.

Sunucu Buket Aydın, yeni bir sektöre girdiğini duyurdu. Aydın, ‘Buket Aydın Beauty’ markası ile bir güzellik merkezi açtığını söyledi.

Daha önce “Bebek kordonundan alınan kanla elde edilen bir kök hücre var. Bu yüze enjekte ediliyor. Ben de yaptıracağım” ifadelerini kullanan sunucu Buket Aydın, yeni bir sektöre girdiğini duyurdu.

Buket Aydın, İstanbul Üsküdar’da Buket Aydın Beauty adını taşıyan bir güzellik merkezi açtı.

Sunucu Aydın, söz konusu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Buket Aydın kahkahalarla anlattı: "Ah Kemal bey ah! Kimse seni istemiyor diye mi böyle yaptın"
Buket Aydın kahkahalarla anlattı: "Ah Kemal bey ah! Kimse seni istemiyor diye mi böyle yaptın"

Sosyal Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Buket Aydın kahkahalarla anlattı: "Ah Kemal bey ah! Kimse seni istemiyor diye mi böyle yaptın"

Buket Aydın kahkahalarla anlattı: "Ah Kemal bey ah! Kimse seni istemiyor diye mi böyle yaptın"
Buket Aydın kahkahalarla anlattı: "Ah Kemal bey ah! Kimse seni istemiyor diye mi böyle yaptın"

Sosyal Medya

Buket Aydın kahkahalarla anlattı: "Ah Kemal bey ah! Kimse seni istemiyor diye mi böyle yaptın"

Buket Aydın'dan kötü haber! 'Sevinsinler artık' diyerek paylaştı
Buket Aydın'dan kötü haber! 'Sevinsinler artık' diyerek paylaştı

Medya

Buket Aydın'dan kötü haber! 'Sevinsinler artık' diyerek paylaştı

Buket Aydın'dan kötü haber! 'Sevinsinler artık' diyerek paylaştı
Buket Aydın'dan kötü haber! 'Sevinsinler artık' diyerek paylaştı

Medya

Buket Aydın'dan kötü haber! 'Sevinsinler artık' diyerek paylaştı

{relation id:1778045 slug:'neler-soylediler-neler-ozgur-demirtas-ve-buket-aydin-birbirine-girdi'}

{relation id:1778045 slug:'neler-soylediler-neler-ozgur-demirtas-ve-buket-aydin-birbirine-girdi'}

{relation id:1775661 slug:'buket-aydin-kahkahalarla-anlatti-ah-kemal-bey-ah-kimse-seni-istemiyor-diye-mi-boyle-yaptin'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Neco

Bize ne.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23