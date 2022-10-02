Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın gizli evi resmen ortaya çıktı

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde hem başrol hem de yapımcı olan Oktay Kaynarca'nın geniş bahçeli evi gündem oldu.

Şehrin kalabalığından kaçıp lüks evine sığınan Oktay Kaynarca, günün yorgunluğunu da geniş bahçeli evinden atıyor.

İstanbul'daki evinin geniş bahçesi meyve ağaçlarıyla dolu olan Kaynarca'nın 10 tavuğu, 4 kedisi ve bir de köpeği var.

Sabah'ta yer alan habere göre; Kaynarca, evinin geniş arazisini çiftliğe dönüştürdü. Bahçenin bir bölümüne kümes yaptıran Kaynarca, 10 tavuk besliyor.

Sabahları taze yumurtasını kümesten alan Oktay Kaynarca bahçesindeki ağaçlardan da meyve topluyor.

Oktay Kaynarca'nın kedilerinin adı ise Miu, Bihter, Zeytin ve Çirkin.

Uzun yıllardır ünlü oyuncu ile birlikte olan köpeği Haydut ise bahçedeki özel kulübesinde yaşıyor.