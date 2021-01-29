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Spor “Ben Bir Müslüman’ım” diyen Mesut Özil’den büyük beğeni toplayan sözler
Spor

“Ben Bir Müslüman’ım” diyen Mesut Özil’den büyük beğeni toplayan sözler

Almanca röportaj veren yıldız oyuncu Mesut Özil, "Ben bir Müslüman'ım" dedi ve maçlardan önce Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 12:41:00 -

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, TRT Almanca'ya kısa bir röportaj verdi ve soruları yanıtladı.

Fenerbahçe'de hedeflerinin her zamanki gibi şampiyonluk olduğunu söyleyen Özil, "Çocukluktan beri hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı. Ben büyük bir Fenerbahçe taraftarıyım ve şimdi Fenerbahçe'deyim. Hedefimiz tabii ki şampiyonluk, bunun için mücadele vereceğiz." diye konuştu.

Maça çıkmadan önce Kur'an okuduğunu belirten Özil, "Ben bir Müslümanım. Takım arkadaşlarım ve kendim için dua ediyorum. Her şeyin yolunda gitmesi için dua ediyorum." sözlerini kullandı.

Fenerbahçe'yi çocukluğunda, şimdi teknik direktörü olan Erol Bulut'un oynadığı dönemden bu yana takip ettiğini belirten Özil, "Erol Bulut'un oynadığı dönemde de Fenerbahçe'yi takip ediyordum ve Okocha'nın da onun da maçlarını izliyordum. Okocha çok yetenekliydi, başarılı işlere imza attılar. Ben de bu kulüpte başarılı olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Kendisinin en çok oynamak istediği mevkii sorulduğunda ise deneyimli oyuncu, "Taktiğe teknik direktör karar verir, ben genelde oyun kurucu pozisyonunda oynuyorum ama her şeye hocamız karar verecek." diyerek sözlerini noktaladı.

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