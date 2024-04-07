Ben bir kere bile yemedim.. Prof. Dr. Canan Karatay'dan çok sert çıkış: O kuruyemiş varsa çöpe atın!
Sağlıklı beslenme önerileriyle yakından takip edilen Prof. Dr. Canan Karatay, yaygın tüketilen bir kuruyemişin bozulmaması için katkı maddesi kullanılması dolayısıyla bugün kadar hiç yemediğini ve zararlı olduğunu o kuruyemişe dikkat çekti. İşte detaylar...
Brezilya'da üretilen ve Türkiye'ye ithal edilen kajunun bozulmayı önlemek amacıyla bromür gazıyla işlendiğini söyleyen kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bu gazın sağlık açısından ciddi zararları olabileceğine dikkat çekti.
Gazete Kolektif'te yer alan habere göre, Prof. Dr. Canan Karatay, bromür gazının küf oluşumunu engellediğini ancak insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunduğunu vurguladı.
KAJUNUN ZARARLARI NELER?
Kajunun tüketilmemesi gerektiğini, "Hayatımda bir kere bile yemedim" sözleriyle vurgulayan Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı alternatiflerin bulunduğunu söyledi.
Tüketicilere, katkı maddesi bulunan ürünleri tercih etmemeleri ve doğal ürünlere yönelmeleri çağrısında bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, kaju yerine Türkiye'e yetişen fındık, fıstık ve ceviz gibi kuruyemişleri önerdi.
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