Bem-Bir-Sen Başkanı Hanbay’dan Gürkan’a teşekkür

Bem-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Hanbay, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile süresi dolan Sosyal Denge Tazminatı ile ilgili başlattığımız süreç sonuçlandı. Buna göre Malatya Büyükşehir Belediyemiz ile MASKİ Genel Müdürlüğünde çalışan memurlarımıza Sosyal Denge Tazminatı ödemeleri için talebimiz kabul gördü. Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.

Hanbay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,“31 Mart Yerel Seçimleri akabinde halkın büyük bir teveccühü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Selahattin Gürkan Başkanımızla süresi dolan Sosyal Denge Tazminatı ile ilgili Sendikamız Malatya Şubesi ve Genel Merkezimizi temsilen süreç başlatılarak sürdürülmüştür. Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Ben-Bir-Sen (Belediye ve özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) olarak Malatya Büyükşehir Belediyemiz ile MASKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan memurlarımıza Sosyal Denge Tazminatı ödemeleri için talebimiz kabul görmüş olup, ağustos ayı itibariyle verilmeye başlanmıştır. Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmemizin tüm çalışanlarımız ve aileleri için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başkanımızın Sosyal Denge Tazminatı ve diğer özlük haklarıyla ilgili geçmiş Belediye Başkanlığı dönemlerinde de çalışanlarımıza her zaman katkıları olmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de Sosyal Denge Tazminatının ödenmesi, çalışanların refah seviyesinin yükselmesine vesile olduğundan tüm çalışanlarımız adına Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.