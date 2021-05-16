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Dünya Bella Hadid'ten Türk 'ünlü'leri utandıracak 'İsrail' paylaşımı!
Dünya

Bella Hadid'ten Türk 'ünlü'leri utandıracak 'İsrail' paylaşımı!

Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermeye devam ediyor. Hadid, önceki gün halkının yanında olduğunu göstermek için meydanlara indi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 14:37:00 -
Bella Hadid'ten Türk 'ünlü'leri utandıracak 'İsrail' paylaşımı!

Baba tarafından Filistin kökenli olan model Bella Hadid, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıktı.

ABD'de düzenlenen Filistin eylemine katılan 24 yaşındaki model, elinde Filistin bayrağıyla "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

"Özgür filistin"

Protesto anında çekilen fotoğraflarını da Instagram hesabından paylaşan Hadid, “Kalbimin hissetme şekli bu. Bu kadar güzel, zeki, saygılı, sevgi dolu, nazik ve cömert Filistinlinin etrafında olmak... Bütün hissettiriyor! Biz ender bir cinsiz! Filistin özgür kalana kadar Özgür Filistin.” mesajını yayınladı.

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