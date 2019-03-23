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"Belki alacağımız bir galibiyet bizi ligde tutacak."

Pınar Karşıyaka'ya 87-64 mağlup olan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'un başantrenörü Ozan Bulkaz karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

23 Mart 2019 Cumartesi 15:53
"Belki alacağımız bir galibiyet bizi ligde tutacak."

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka'ya 87-64 mağlup olan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'un başantrenörü Ozan Bulkaz, "Belki alacağımız bir galibiyet bizi ligde tutacak. Bunun ümidiyle sonuna kadar, dayanabileceğimiz yere kadar fiziki şartlar el verirse dayanacağız." dedi.

Bulkaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, eksiklerinin olmasına rağmen oyuncularının sahada ellerinden geleni yaptığını belirtti.

Sakatlıklar yaşamama temennisinde bulunan Bulkaz, "Belki alacağımız bir galibiyet bizi ligde tutacak. Bunun ümidiyle sonuna kadar, dayanabileceğimiz yere kadar fiziki şartlar el verirse dayanacağız." ifadelerini kullandı.

Pınar Karşıyaka'yı galibiyetinden dolayı tebrik eden Bulkaz, antrenman yapabilmeleri halinde iki maç kazanarak ligde kalacaklarını düşündüğünü sözlerine ekledi.

 

- Pınar Karşıyaka cephesi

 

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Dirk Bauermann, maça gelirken Sakarya ekibinin nasıl bir durumda olduğunu bilerek geldiklerini kaydetti.

Yeşil-siyahlı ekibin antrenörlerinin ve oyuncularının ellerinden geleni yaptığını aktaran Bauermann, hafta içi FIBA Avrupa Kupası'nda yaşadıkları mağlubiyet sonrasında toparlanmak için kısa sürelerinin olduğunu dile getirdi.

Toparlanma için oyuncularına savunmada biraz daha sert, hücumda ise daha çok paylaşımcı olmaları çağrısında bulunduğunu belirten Bauermann, "Birinci periyottan sonra da istediğimiz oyunu sahaya koyduk ve maçın geri kalanında daha iyi oynadık. Biz istediğimiz bir galibiyeti aldık. Bugünden itibaren imkansızı imkanlı hale getirmek için çalışmaya başlıyoruz ve pazartesi günü imkansızı imkanlı hale getirmek için İtalya'ya gidiyoruz." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:53
  1. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol
  2. Basketbol
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  7. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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