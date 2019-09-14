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Belhanda'nın çenesi kırıldı

- Kasımpaşa müsabakasında aldığı darbe nedeniyle çenesinde iki kırık oluşan Faslı futbolcu, ameliyat edildi

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:50
Belhanda'nın çenesi kırıldı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, çenesi kırıldığı için ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile oynanan müsabakanın 90. dakikasında çenesine aldığı darbe sonrası kırık şüphesiyle hastaneye kaldırılan Belhanda'nın tetkiklerinde çene sol taraf mandibula kemiğinde ve çene sağ taraf ön bölgede olmak üzere iki kırık tespit edildi.

Belhanda, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği doktorlarından Doç. Dr. Zeynep Sevim başkanlığında sabah erken saatlerde başarılı bir operasyon geçirdi.

Açıklamada, tecrübeli orta saha oyuncusunun sahalardan ne kadar uzak kalacağıyla ilgili bilgiye yer verilmedi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 17:50
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