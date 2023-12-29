Belhanda yolcu!

Adana Demirspor, Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig takımı Adana Demirspor'da, Younes Belhanda ile yolların ayrıldığı açıklandı.

"Her şey için teşekkürler Belhanda" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Süper Lig ve Avrupa serüvenimiz boyunca göstermiş olduğu mücadeleden dolayı Younes Belhanda'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Bu sezon 20 maçta 3 gol ve 4 asist kaydetti

Bu sezon 6’sı Konferans Ligi Elemesi olmak üzere 20 maça çıkan Faslı futbolcu, 3 gol, 4 asistlik performans ortaya koyarken; geçen sezon Süper Lig’de forma giydiği 30 karşılaşmada 12 kez ağları havalandırmış, 7 de gol pası vermişti.

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