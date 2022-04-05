İstanbul Büyükşehir Belediyesi son olarak Belgrad Ormanı'nı giriş ücretlerine zam yaptı. 2019 yılına kadar Belgrad Ormanı girişleri yayalar ve bisikletliler için ücretsizdi. İBB 2019 senesinde yayalara ve bisikletlilere Belgrad ormanını ücretli hale getirdi. Son olarak İBB, Belgrad Ormanı girişlerine zam yaptı. Peki, Belgrad Ormanı yaya giriş ücreti ne kadar oldu?

Belgrad Ormanı giriş ücretleri ne kadar, giriş ücretlerine ne kadar zam oldu?

2022 yılı ocak ayında binek araç giriş ücreti 15 liradan 17 liraya çıkartıldı. Son olarak 2 Nisan'da giriş ücretlerine yüzde 112 zam yapıldı. Böylece Belgrad Ormanı binek araç giriş ücreti 36 TL oldu.

Belgrad Ormanı nerede?

Belgrad Ormanı, Çatalca Yarımadası'nın en doğu ucunda, İstanbul ilinin Avrupa Yakası'nda yer alan doğal oluşumlu ağaçlık bölgedir. Doğusunda İstanbul Boğazı, kuzeyinde ise Karadeniz doğal sınırlarıdır. Bizans ve Osmanlı döneminde İstanbul'a içme suyu sağlayan en önemli kaynakken; günümüzde kente sağladığı su kentin gereksiniminin çok altında olduğu için daha çok rekreasyonel işlevi ağır basmaktadır.

Orman adını, Kanuni Sultan Süleyman'ın Sırbistan seferi dönüşü beraberinde getirdiği Belgradlıların yerleştirildiği Belgrad köyünden almaktadır. Köy sakinlerinin su kaynaklarını kirlettiği anlaşılınca padişah buyruğuyla köy taşınmış; bu tarihten sonra ormanın ve barındırdığı su kaynaklarının korunması için ilk kez resmî önlemler alınmıştır.