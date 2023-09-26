Belgeli itiraf: Irkçı hesabın arkasından Özdağ çıktı!

Yalan ve provokatif haberleriyle bilinen Ambargo TV'nin çalışanı İranlı Ramin Saeidi, emniyetteki sorguda talimatları Ümit Özdağ'dan aldığını söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, açık kaynak araştırmalarında internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yapıldığı tespit edilmişti.

Başsavcılık tarafından söz konusu sosyal medya paylaşımlarında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen suçlardan soruşturma başlatıldı.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 2/1-k maddesinde düzenlenen toplu suç kapsamında olduğu değerlendirilen eylemler sebebiyle 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan yöneticilerin emniyetteki sorgularında çarpıcı bir gelişme ortaya çıktı.

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Özdağ'da işin içinde!

Yalan ve provokatif haberleriyle bilinen Ambargo TV'nin çalışanı İranlı Ramin Saeidi, emniyetteki sorguda her şeyi anlatarak, kanal sahibinin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olduğunu ifade etti.

Ramin Saeidi yaptığı açıklamada,

"Bu kanal Ümit Özdağ'a ait. Ben yöneticisi değilim. Sadece videolarını yapıyorum. Bunların talimatlarını Ümit Özdağ'dan alıyorum." ifadelerini kullandı.