  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünya Başkan Erdoğan-Aliyev zirvesini konuşuyor: Zamanlamasına dikkat çektiler

'Dolar almak enayiliktir' diyen ekonomist Mert Başaran duyurdu: Bu yatırım aracını alan refaha erer

Hükümete çat! Gelirin olsun kat kat Gülşen'in 'Türkiye'den ayrılırım' sözleri para etti! CHP'li belediyelerden konser yağmuru

CHP’nin küfürbazları mahkemelik

4 yılda 700 bin arıza çıktı! Ödüllü İETT enkaza döndü

Bu kez Hakan Fidan yaptı Erdoğan’ın izinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Bakanlar Toplantısı'nda yerdeki Türk bayrağını kaldırdı.

Bildirici, bilir misin; “Faruk” ne demek?

Yine İstanbul yine çile! Metroman Ekrem gazman çıktı

Aydınlık’tan Soylu’ya destek

O köyde altın fışkırmaya başladı! Müjdeyi canlı yayında verdi: Türkiye bir ev dolusu altın hazinesine ulaştı
Gündem Belgeli itiraf: Irkçı hesabın arkasından Özdağ çıktı!
Gündem

Belgeli itiraf: Irkçı hesabın arkasından Özdağ çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-09-26 16:03:00 -
Belgeli itiraf: Irkçı hesabın arkasından Özdağ çıktı!

Yalan ve provokatif haberleriyle bilinen Ambargo TV'nin çalışanı İranlı Ramin Saeidi, emniyetteki sorguda talimatları Ümit Özdağ'dan aldığını söyledi.

Yalan ve provokatif haberleriyle bilinen Ambargo TV'nin çalışanı İranlı Ramin Saeidi, emniyetteki sorguda talimatları Ümit Özdağ'dan aldığını söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, açık kaynak araştırmalarında internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yapıldığı tespit edilmişti.

Başsavcılık tarafından söz konusu sosyal medya paylaşımlarında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen suçlardan soruşturma başlatıldı.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 2/1-k maddesinde düzenlenen toplu suç kapsamında olduğu değerlendirilen eylemler sebebiyle 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan yöneticilerin emniyetteki sorgularında çarpıcı bir gelişme ortaya çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özdağ'da işin içinde!

Yalan ve provokatif haberleriyle bilinen Ambargo TV'nin çalışanı İranlı Ramin Saeidi, emniyetteki sorguda her şeyi anlatarak, kanal sahibinin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olduğunu ifade etti.

Ramin Saeidi yaptığı açıklamada,

"Bu kanal Ümit Özdağ'a ait. Ben yöneticisi değilim. Sadece videolarını yapıyorum. Bunların talimatlarını Ümit Özdağ'dan alıyorum." ifadelerini kullandı.

Kemal Özer'in iddiaları Özdağ'ı çıldırttı! İşte o kavga ve iddialar
Kemal Özer'in iddiaları Özdağ'ı çıldırttı! İşte o kavga ve iddialar

Gündem

Kemal Özer'in iddiaları Özdağ'ı çıldırttı! İşte o kavga ve iddialar

Ümit Özdağ'a çok büyük şok! İşte şimdi hapı tam yuttu
Ümit Özdağ'a çok büyük şok! İşte şimdi hapı tam yuttu

Gündem

Ümit Özdağ'a çok büyük şok! İşte şimdi hapı tam yuttu

Kuveytli yazardan dikkat çeken Ümit Özdağ çıkışı!
Kuveytli yazardan dikkat çeken Ümit Özdağ çıkışı!

Siyaset

Kuveytli yazardan dikkat çeken Ümit Özdağ çıkışı!

Ümit Özdağ ırkçı trollerini korumaya çalışıyor!
Ümit Özdağ ırkçı trollerini korumaya çalışıyor!

Siyaset

Ümit Özdağ ırkçı trollerini korumaya çalışıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23