Belgeler yüzüne şamar gibi indi! İşte Ümit Özdağ'ın Emre Uslu palavraları

Katıldığı bir televizyon programında firari FETÖ'cü Emre Uslu ile ilgili bir takım iddialarda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yalanları bir bir ortaya çıkarıldı. Özdağ'ın 'Emre Uslu ile Twitter üzerinden yazışmadım', 'Emre Uslu bana destek vermedi', 'Emre Uslu benim cumhurbaşkanı adayım veya başbakan adayı olmamın çok iyi olacağını söylemedi' sözleri, belgeleri ile yalanlandı.

Özdağ'ın Uslu ile yazıştığı, Özdağ'a sosyal medya hesabı üzerinden destek verdiği ve cumhurbaşkanlığı için ismini önerdiği ortaya çıktı.