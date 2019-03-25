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Belge ile açıkladı! CHP-İYİ Parti ittifakı orayı HDP'ye verecek

DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tamer Kamber, CHP-İP ittifakının seçimi kazanması halinde daire başkanlıklarını HDP'ye vereceğini elindeki belgeyle açıkladı.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:42
Belge ile açıkladı! CHP-İYİ Parti ittifakı orayı HDP'ye verecek

DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tamer Kamber, İYİ Parti-CHP ittifakının kazanması halinde daire başkanlıklarının HDP'ye tahsis edileceğini iddia etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tamer Kamber, projelerini açıkladığı toplantı düzenledi. Kamber, İYİ Parti, CHP ve HDP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni paylaştıklarını iddia eden bir şemayı "Körfez Koordinasyon Daire Başkanlıkları HDP'ye verildi" sözleriyle basınla paylaştı.

"Kürdistan skandalı bunun ilk adımı oldu"

DSP adayı Kamber, "Bu seçim yerel yönetimlerin seçimi ama durum öyle bir hale sokuldu ki Balıkesir'de 2 sağcı aday yarışır halde. CHP Genel Başkanı Balıkesir'i Ankara, İstanbul rüyasına feda etti. Balıkesir'i sağcı bir partiye teslim etti. Seçimleri konuşmamız gerekiyordu ama maalesef Balıkesir'deki başkanlık yarışı çok çirkin, çok kirli ve çok acı bir noktaya ulaştı. Millet İttifakı'nın adayı İsmail Ok HDP ile gizli bir ittifak yaparak, Müslüman mahallesinde salyangoz satma peşindedir. Edremit'te ki 'Kürdistan' skandalı bunun ilk adımı oldu." dedi.

"Önden bozkurt selamı yapıp, arkadan kirli pazarlık çeviriyorlar"

"Şimdi gelelim en vahim tabloya. İsmail Ok başkanlığındaki Millet İttifakı'nın HDP'ye destek karşılığında bir genel sekreter yardımcılığı ve 3 daire başkanlığı verdiği bilgisi elimizdedir." diyen DSP adayı Kamber, "Bu kirli pazarlığın olduğu seçim yarışında bu dakikadan sonra hiç bir şeyin önemi kalmamıştır. Böyle başkan olacaksam hiç olmayayım. Önden bozkurt selamı yapıp, arkadan kirli pazarlıklar içerisinde olup da seçim kazanılmaz. " dedi.

"HDP sempatizanlarını belediyelere yerleştirecekler"

"HDP'nin 36 bin oyu nerede yüzde 4.3 oy nerede anketlerde bu oy gözükmüyor." diyen Kamber, "Bu oyların nerede olduğu İsmail Ok'un yaptığı pazarlığın içerisinde. Kent Estetiği Daire Başkanlığı HDP'ye verilmiş. Körfez Koordinasyon merkezlerinde çalışan 600 Balıkesir'in çocuğu şu anda kapının önüne konulmak üzere. Bu 600 kişinin yerine HDP sempatizanları yerleştirilecek. 600 Balıkesirli emekçi 1 Nisan'dan sonra kapının önündeler. CHP ve İYİ Parti'nin içindeki Atatürkçü, laik, demokrat ve milliyetçi arkadaşlarıma diyorum ki oyuna gelmeyin. Bir başkanlık uğruna Kuva-yı Milliyenin başkenti Balıkesir'de bunu yapmayın. Olası böyle bir şey gerçekleşirse insanlar belediyeye yürür ve yerle bir ederler. Bu kirli pazarlığın içerisinde seçim kazanmak uğruna ben asla yokum" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:42
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tamer Kamber

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  • Turan ŞENGÜLTuran ŞENGÜL34 dk önce
    KÜFÜR TEK MİLLETTİR MÜSLÜMANLAR BİR TÜRLÜ ÜMMET OLAMADILAR Reise oy vermeyi Allah bana ve bütün müminlere emrediyor (Nisa süresi 59 ayette ) "Ey iman edenler! Allah’a teslimiyet gösterin peygambere de teslimiyet gösterin , sizden olan ülü’l-emre de.itaat edin (nedir ulul emir devlet başkanı)(bana ve bütün inananlara itaat emrediliyor itaatsızlık değil isteyen Allahın emrini tutar isteyen şeytanın ) “ Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. " (Nisâ : 59)

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