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Belek’te kupa için kıyasıya mücadele

MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası’nın üçüncü raundunun sonunda erkeklerde Danimarkalı golfçü Mads Roddik ve Rus golfçü Egor Eroshenko toplamda 213’er (-3) vuruşla, kadınlarda ise Hollandalı golfçü Lizzy Peeters ile Rus golfçü Nataliya Guseva toplamda 209’er (-7) vuruşla liderliği paylaştılar.

14 Eylül 2019 Cumartesi 19:28
Belek’te kupa için kıyasıya mücadele

MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası’nın üçüncü raundunun sonunda erkeklerde Danimarkalı golfçü Mads Roddik ve Rus golfçü Egor Eroshenko toplamda 213’er (-3) vuruşla, kadınlarda ise Hollandalı golfçü Lizzy Peeters ile Rus golfçü Nataliya Guseva toplamda 209’er (-7) vuruşla liderliği paylaştılar.


Türkiye Golf Federasyonu’nun 2001 yılından bu yana düzenli olarak organize ettiği ve bu yıl 18. gerçekleştirilen Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, Antalya Belek’te devam ediyor.


Titanic Golf Kulübü’nde oynanan turnuvada 11 ülkeden 55 oyuncu yer alıyor. Şampiyonada on biri kadın toplam 30 Türk sporcu dereceye girmek için mücadele ediyor.


Oynanan şampiyonanın üçüncü raundunun sonunda erkeklerde Danimarkalı golfçü Mads Roddik ve Rus golfçü Egor Eroshenko toplamda 213’er (-3) vuruşla birinci, Danimarkalı gofçü Kasper Nyland 214 (-2) vuruşla ikinci, Alman golfçü Richard Schumann 217 (+1) vuruşla üçüncü sırada yer aldı.


Kadınlarda Hollandalı golfçü Lizzy Peeters ve Rus golfçü Nataliya Guseva toplamda 209’ar (-7) vuruşla birinci, Milli sporcularımızdan Petek Peker 227 (+11) vuruşla ikinci, Ayşe Demir 228 (+12) vuruşla üçüncü basamakta bulunuyor.


MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, 15 Eylül Pazar günü oynanacak final raundunun ardından yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 19:28
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