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Belediyelere HDP’lileri dolduracaklar

‘Zillet’ ittifakının Balıkesir’de çevirdiği planı Akit’e anlatan DSP’ninBüyükşehir Belediye Başkan Adayı Tamer Kanber, “Milletin evlatlarını atıp, HDP’lileridolduracaklar” dedi.

29 Mart 2019 Cuma 09:10

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala DSP’nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tamer Kanber, CHP-İYİ Parti ve PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin örtülü ittifakını, gazetemize anlattı. HDP’nin Balıkesir’de göstermelik bir aday çıkardığını kaydeden Kanber, sözde Millet İttifakı kapsamında, Balıkesir’in önemli noktalarının HDP’ye aleni bir şekilde peşkeş çekildiğini belirtti. CHP’nin İstanbul ve Ankara’yı almak uğruna terör örgütleriyle kol kola girdiğini beyan eden Kanber, siyasi hayatı hüsranlarla dolu olan Kılıçdaroğlu’nun bütün seçim yenilgilerine rağmen koltuğa yapışıp kaldığına dikkat çekti.

HDP’nin adayı göstermelik

CHP, İYİ Parti ve HDP’nin kirli seçim işbirliği Balıkesir’de iyice gün yüzüne çıktı. Millet İttifakı’ndan aldıkları güçle sözde Kürdistan naraları atan PKK sempatizanlarının hain emellerini Akit deşifre ediyor. 20 ve 21. Dönemde milletvekilliği de yapan ve DSP’nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan İnşaat Mühendisi Tamer Kanber, Millet İttifakı’nın PKK’nın siyasi kanadı HDP ile yaptığı ihanet işbirliğini bütün yönleriyle gazetemize anlattı. HDP’nin Balıkesir’de göstermelik bir aday çıkardığını kaydeden Kanber, “HDP’nin adayı, İstanbul’dan evlere tek tek mektup yazıyor. Oy istiyor. Kendisine ya da bana değil. Bizzat Millet İttifakı’nın adayı olan isme destek talebinde bulunuyor. Herhangi bir seçim çalışması da yapmıyor. Bütünüyle göstermelik bir aday” dedi.

Balıkesir’i HDP’ye peşkeş çektiler

Millet İttifakı’nın Balıkesir’i üçe böldüğünü ve stratejik noktaların HDP’ye peşkeş çekildiğini belirten Kanber, “Millet İttifakı’nın, HDP’ye destek karşılığında bir genel sekreter yardımcılığı ve 3 daire başkanlığı verdiği bilgisi elimizdedir. Kent Estetiği Daire Başkanlığı, HDP’ye verilmiş. Körfez Koordinasyon merkezlerinde çalışan 600 Balıkesir’in çocuğu, şu anda kapının önüne konulmak üzere. Bu 600 kişinin yerine HDP sempatizanları yerleştirilecek. Buralar garibanların çocuklarının ekmek yediği yerler. Körfez ve Güney Marmara ve Sahil şeridindeki daire başkanlıklarını HDP’ye verdiler. Zaten kol kolalar” şeklinde konuştu. Kendisinin açıklamalarına Millet İttifakı adayının sadece hakaretlerle karşılık verdiğini beyan eden Kanber, bunun suçluluk psikolojisi olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu koltuğa yapıştı

CHP’nin terör örgütlerine payanda olduğuna dikkat çeken Kanber, “CHP, İstanbul ve Ankara’yı almak uğruna HDP ile kol kola girdi. Bunu sırf koltuğunu korumak için yaptı” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun yeni bir seçim yenilgisinin arifesinde olduğunu belirten Kanber, “Bütün siyasi hayatı kaybetmekle geçti. Siyasi hayatta bir kere kaybedersen koltuktan düşersin. Oysa kaç seçimdir yenilmesine rağmen, koltuğu terk etmedi” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 09:10
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. 31 Mart seçimleri
  4. DSP’nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tamer Kanber
  5. CHP-İYİ Parti ve PKK
  6. HDP
  7. Millet İttifakı
  8. CHP
  9. İYİ Parti
  10. DSP
  11. terör örgütleri

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  • Asi Asi 37 dk önce
    Bu dsp li aday bozuntus u tam apo ya benziyor bu donme tam pkk li hainlere benziyor tipi bozuk
  • ANTİ kürdistanANTİ kürdistan1 sa önce
    işgal böyle bir şey demek ki
  • ErcanErcan1 sa önce
    Milletin evlatları dediklerinizin çoğu fetöcü, siz onları henüz ayıklamadınız inşallah hepsi temizlenecek, dürüst ve namuslu, liyakat sahiblerinin korkmaması gerekir.
  • fahreddinfahreddin2 sa önce
    PKK başarılı olamayınca FETÖ açığa çıkınca şimdi, sıra PKK'yı FETÖ gibi saman altından su yürüten pozisyona getirmek, kadrolaşarak, devlette güç elde etmek, hem gizlenmek amacını güdüyorlar.

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