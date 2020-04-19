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Ekonomi

Belediyelerde ‘Sıfır Atık’ ve ‘İklim Değişikliği’ müdürlükleri kuruluyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, büyükşehir belediyelerinde ‘Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’ ile ‘İklim Değişikliği Daire Başkanlığı’nın kurulacağını açıkladı.

2020-04-19 16:43:00 -
Belediyelerde ‘Sıfır Atık’ ve ‘İklim Değişikliği’ müdürlükleri kuruluyor

Kurum, il ve ilçe belediyelerinde ise ‘İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü’ ile ‘Sıfır Atık Şube Müdürlüğü’nün devreye alınacağını duyurdu. Attıkları bu adımın yerel yönetimlerin daha süratle karar alabilmelerine katkı sunacağını anlatan Kurum, şunları söyledi: “Bundan böyle çevreye dair tüm projeler, Sıfır Atık çatısı altında daha verimli hale gelecek. Bu süreçte belediyelerimizden de iklim değişikliği, sıfır atık gibi ulusal ve küresel sorumluluklarımızı yeni bir kurumsallaşma üzerinden tekrar yorumlamalarını bekliyoruz. Ayrıca ülkemiz ile dünyamızı çevre kirliliği merkezli iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden korumayı hedefliyoruz.”

 

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