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Belediyeler vatandaşa torba ve file temin edecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla yerel yönetimlere genelge gönderildi. Genelgede "Pazarlar, marketler gibi çok kullanımlık bez torba, file gibi alternatif malzemelere vatandaşlarımızın kolayca erişebilmesi, bunların vatandaşlarımıza doğrudan temini ve dağıtımı yönünde gerekli çalışmaların yapılarak uygulamaya destek sağlanması hususunda gereğini rica ederim” ifadeleri yer aldı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 10:59
Belediyeler vatandaşa torba ve file temin edecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla plastik poşet kullanımının azaltılması için yerel yönetimlere genelge gönderildi.

Genelgede, Türkiye’de yıllık 30-35 milyar plastik poşet kullanıldığını belirten Kurum, bunların kısa sürede atık haline geldiğini ve petrol bazlı olmaları sebebiyle doğaya zarar verdiğinin altını çizdi.

Bu bakımdan, ücretlendirilme yoluyla kullanılan poşet miktarının azaltılması ve ülkede geçen yıl 440 olan kişi başına düşen poşet sayısının bu yıl 90’a, 2025 için de 40’a indirilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Bakan Kurum, genelgede şu ifadelere yer verdi:

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin uygulamanın yeni başladığı bu dönemde tüketicilerde gerekli hassasiyetin oluşmasına yardımcı olunması, tüketicilerin uygulamaya daha kısa sürede uyum sağlayabilmesi ve uygulamanın nihai amacına ulaşması amacıyla belediyenizce, özellikle plastik poşetlerin yaygın olarak kullanıldığı yerlerde pazarlar, marketler gibi çok kullanımlık bez torba, file gibi alternatif malzemelere vatandaşlarımızın kolayca erişebilmesi, bunların vatandaşlarımıza doğrudan temini ve dağıtımı yönünde gerekli çalışmaların yapılarak uygulamaya destek sağlanması hususunda gereğini rica ederim.

Bakan Kurum, ambalaj atıklarının kontrolüyle ilgili Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 8’inci maddesi ile belediyelere tevdi edilmiş görev ve yetkilerin icra edilmesi noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesini de istedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 10:59
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. plastik poşet
  3. Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi
  4. ambalaj atıkları
  5. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

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