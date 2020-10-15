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Aktüel Belediyeden çocuklara hayvan sevgisi dersi
Aktüel

Belediyeden çocuklara hayvan sevgisi dersi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 10:19:16 -
Belediyeden çocuklara hayvan sevgisi dersi

İSTANBUL (AA) - Ümraniye Belediyesi'ne bağlı ekipler, minik öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla sürpriz yaparak çocuklara farklı bir ders ortamı yaşattı.

Çocuklar okulun bahçesinde işlenen derste veteriner hekimin yanında getirdiği minik kediyi hem muayene etme hem de sevme fırsatı buldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli personel, Ümraniye’de 3-5 yaş grubundaki minik öğrencilere eğitim veren Çakmak Minik Akademi’ye bir sürpriz yaptı.

Anaokulunda derse giren Veteriner Hekim Sena Erkınay, çocuklara veterinerin görevi, hayvan bakımı ve hayvan sevgisi ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Erkınay dersin sonunda çocuklara bir de sürpriz yaparak yanında getirdiği yavru kediyi çocuklarla buluşturdu. Minikler yavru kediyi görünce büyük bir sevinç yaşadı. Tek tek veteriner hekimin yanına gelen çocuklar, kediyi önce muayene etti daha sonra da sevdi. Aynı şekilde bir tavşan da çocuklar tarafından veteriner hekimle birlikte muayene edildi.

Ümraniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli Veteriner Hekim Sena Erkınay, “Bugün buraya minik çocuklara hayvan sevgisini ve veteriner hekim kimdir onu anlatmaya geldik. Birlikte güzel vakit geçirdik. Çocuklar pırıl pırıl, her şeyi öğrenmeye çok açıklar şuan. O yüzden ne verirseniz alıyorlar. Şimdi hayvan sevgisi hakkında birlikte konuştuk. Onlar da hayvanları çok seviyorlar ve ilgililer. Bir parça daha sevgilerini arttırmış, hayvan haklarını korumuş olacaklar bu şekilde” dedi.

Bu ay 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle böyle bir uygulama yaptıklarını belirten anaokulu öğretmeni Gülsemin Çolak ise "Her ay bir meslek belirleyip çocuklara o mesleklerin tanıtımını yapıyoruz. Bu ay da Hayvanları Koruma Günü olduğu için okulumuza bir tavşan almıştık. Hem tavşan bakımını öğrenmek için hem de veteriner hekimi tanıtmak için çocuklara böyle bir etkinlikte bulunduk” ifadelerini kullandı.



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