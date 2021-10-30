Belediyede bile bunu yapanlar bankada neler yapmaz? 'El altından' iş çeviren Aykut Erdoğdu esnafa olta attı

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile kamu bankalarının önceliğinin esnafa döndürüleceğini ve esnafın kamu bankalarından verilecek olan düşük faizli krediler ile destekleneceğini söyledi. Geçtiğimiz aylarda CHP'li belediyeler aracılığıyla barıs için akademisyenler oluşumundaki kişilere el altından kayıt dışı para verdiklerini itiraf eden Erdoğdu'nun bu açıklamalarının ardından "İlçe belediyesinde bu üç kağıdı çevirenler kamu bankalarında neler yapmaz?" sorusu akıllara geldi.

Kamu bankalarından esnaf desteklenecekmiş

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından 'iktidara gelecekleri günlere' ilişkin paylaşımda bulundu. Kamu bankalarından verilecek düşük faizli krediler ile esnafın destekleneceğini ifade eden Erdoğdu, "Esnaf ekonominin yükü değil kılcal damarlarıdır… Esnafın iş yapamadığı bir ekonomi sağlıklı çalışamaz… Küçük esnafı dijital ve zincir marketlerle rekabette düşük oranlı vergi ve düşük faizli krediyle destekleyeceğiz… Halk Bankasının önceliği yandaş değil esnaf olacak…" dedi.

Kamu bankalarını ele geçirseler neler yapmazlar

Ancak Erdoğdu'nun bu paylaşımı akıllara birkaç ay önce ifşa olan bir olayı getirdi. Hatırlanacağı üzere birkaç ay önce CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun terör örgütü PKK'yı destekleyen 'Barış Akademisyenleri'ne nasıl maddi destek verdikleri WhatsApp yazışmalarıyla ortaya çıkmış, ardından ise Erdoğdu bu skandalı itiraf etmişti. Erdoğdu, CHP'li belediyeler tarafından görevlerinden kovulan bu kişilere el altından maaş ödendiğini kabul etmişti. Erdoğdu'nun son paylaşımının ardından bu skandal tekrar akıllara geldi. ilçe belediyelerinde devletten gizli bu üç kağıdı çevirenlerin kamu bankalarını ele geçirdiğinde neler yapabileceği ise ortaya çıkan soru oldu.