Belediyecilikte hizmet aşkı burada

Sivas Belediyesi tarafından hanımların meslek edinmesi amacıyla kurulan Şeyhşamil hanımlar iş geliştirme merkezi ve Bahtiyar Bostan Özgecan Hanımlar Kültür Merkezini ziyaret eden Vali Salih Ayhan, “Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevliyken 44 ile gittim her ilin sosyal yapısını, gelecek faaliyetlerini izlemek nasip oldu. Oraları gördükten sonra Sivas’ta belediyecilik anlamında ciddi bir kültür olduğunu, altyapısı olduğunu gördüm” dedi. Kültür merkezlerindeki çalışmalar hakkında Vali Ayhan’a bilgi veren Başkan Sami Aydın Sivas Belediyesine ait bütün kültür merkezilerinde 5 binin üzerinde hanımın hizmet aldığını söyledi.

Öte yandan Vali Ayhan ve Başkan Aydın Çini Seramik kursu eğitmenlerinin talep ettiği seramik fırınını Bahtiyar Bostan Özgecan Hanımlar Kültür Merkezine kazandıran Ali İhsan Sümbüloğlu’na teşekkür ederek seramik fırınını incelediler, burada iş adamı Sümbüloğlu’na Başkan Aydın ve Vali Ayhan, el sanatlarından oluşan hediyeler takdim etti.