Belediye zabıta alımları! Hangi belediye zabıta alıyor?

Zabıta alım ilan son dakika: Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Zabıta memuru olmak için yeni zabıta memur alım ilanı yayımlandı. Zabıta olmak isteyen adaylar için yayımlanan zabıta memur alım ilanında, "Belediye başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır." denildi.

İstanbul Şehri Sarıyer Belediyesi başta olmak üzere Karabük Safranbolu Belediyesi ile Ankara Mamak Belediyesi zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu.

Zabıta alımı başvuru şartları neler?

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1-Türk vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.

6- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Zabıta memuru alımı özel şartları

1- Başvuruda bulunacak lisans mezunu adayların KPSS P3, Önlisans mezunu adayların ise KPSS P93 ve lise veya dengi okul mezunu adayların ise KPSS P94 puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en az 60 puan almış olması gerekmektedir,

2- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

3- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

4- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

5- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

ilgili belediyelerin internet sitesi üzerinden başvuru şartlarına ulaşılabilmekte.

Mamak Belediyesi zabıta alımı

Mamak Belediyesi zabıta alımları 30 Kasım 4 Aralık tarihleri arasında yapılacaktır.

Sarıyer Belediyesi zabıta alımı

Sarıyer Belediyesi zabıta alımları 02 Kasım - 06 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Safranbolu Belediyesi zabıta alımları

Safranbolu Belediyesi zabıta alımları 02 Kasım - 06 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.