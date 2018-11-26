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Belediye otobüsleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İzmir'de iki belediye otobüsünün çarpışması sonucu 18 yolcu hafif şekilde yaralandı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:00
Belediye otobüsleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İzmir’in Menemen ilçesinde iki belediye otobüsü çarpışırken, kaza sırasında otobüslerde bulunan 18 yolcu yaralandı.

Tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldılar

Kaza, sabah saatlerinde Egekent 2’de meydana geldi. 35 JKJ 52 plakalı yolcu otobüsünün şoförü yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek 35 DB 5985 plakalı başka bir belediye otobüsüne çarptı. Kazanın ardından büyük bir şok yaşayan yolcular hemen sağlık görevlileri ve emniyet güçlerine haber verirken, kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 18 yolcunun hafif yaralandığı kazada herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yaralılar tedbir amaçlı çevre hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 16:00
  1. İzmir
  2. belediye otobüsü
  3. direksiyon hakimiyeti

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