Belediye mi, CHP'nin marketi mi? CHP'lilerin birinci derece yakınlarını belediyeye doldurdu...

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CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in yerine atanan Melek Mızrak Subaşı, geride kalan 5 aylık görev süresinde, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün yeğenini, CHP'li Meclis üyesi Soner Olgun'un kardeşini, CHP'li Meclis üyesi Bülent Kaya'nın eşini ve CHP Bilecik İl Genel Meclis üyesi Zafer Kurnaz'ın eşini Bilecik Belediyesi'nde işe alarak tarihi bir torpil skandalına imza attı.

'Yaşananları kısa sürede unutturacağım' demişti!

Semih Şahin'in görevden uzaklaştırılmasından sonra Bilecik Belediye Meclisi, CHP'li Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı'nı oy çokluğuyla Başkan Vekili seçerek belediyenin başına getirdi. Nisan ayı itibari ile Bilecik Belediyesi'ni yönetmeye başlayan Başkan Vekili CHP'li Melek Mızrak Subaşı, ilk Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, belediyedeki rüşvet olaylarının büyük talihsizlik olduğunu, kendisinin ise şeffaf ve adil bir hizmet anlayışını benimsediğini belirterek Bilecik Belediyesinde yaşananları kısa sürede unutturacağını söylemişti.

Meclisteki her konuşmasında, "Benim için asıl olan Bilecik'tir ve Bilecik halkıdır" diye söze başlayan CHP'li Melek Mızrak Subaşı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün başta olmak üzere bir çok CHP'li Meclis üyesinin 1'inci derece yakınlarını belediyede işe aldı.

Ne olmuştu?

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı, bir müteahhitten 200 bin dolar nakit rüşvet alırken suçüstü yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Rüşvet olayıyla ilgisinin olmadığını iddia eden CHP'li Başkan Semih Şahin ise, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Telefonda rüşvet pazarlığının yapıldığı sırada Selçuk Erdağı ile aynı odada olduğu kamera kayıtlarıyla ortaya çıkan Şahin'in de yargılanmasına karar verilmişti.