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Belediye Kütahyaspor defansına 1,96’lık stoper

Transferin en hareketli takımlarından birisi olan Belediye Kütahyaspor’un son transferi Çanakkale Dardenel Spor’dan Yunus Emre Demiralp oldu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:05
Belediye Kütahyaspor defansına 1,96’lık stoper

Transferin en hareketli takımlarından birisi olan Belediye Kütahyaspor’un son transferi Çanakkale Dardenel Spor’dan Yunus Emre Demiralp oldu.


Savunma hattını Mert Özkan ve Murat Demirezen gibi uzun boylu stoperlerle güçlendiren mavi lacivertliler, son olarak 1,96 boyundaki stoper Yunus Emre Demiralp ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.


1994 Tavşanlı doğumlu olan Yunus Emre Demiralp, futbol hayatına 2006 yılında Tavşanlı Akıncılar’da başladı, Murat Hüdavendigar Gençlik Spor’da oynadıktan sonra, TKİ Tavşanlı Linyitspor’a transfer oldu ve 2013 yılında burada profesyonel oldu ve daha sonra sırasıyla Ardeşenspor, tekrar TKİ Tavşanlı Linyitspor, Dumlupınar Üniversitesi Spor ve Çanakkale Dardenel Spor formalarını giydi.


Geçtiğimiz sezonuÇanakkale Dardenel Spor’da geçiren, 1,96’lık uzun boyu, güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çeken Yunus Emre, çıktığı 18 maçta 2 gol kaydetti ve 1 sarı kart ile sezonu tamamladı.


U 21 Liginde 47 maçta, 3.Lig’de 6 maçta, BAL’da ise 65 maçta görev alıp kariyeri boyunca 3 gole imzasını atan Yunus Emre Demiralp, Belediye Kütahyaspor ile yeni bir sayfa açtığını belirterek,“ Takımımızın hedefleri doğrultusunda var gücümle emek sarf edip başarıda pay sahibi olmak istiyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:05
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