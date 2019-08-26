Belediye iş ilanları 26 Ağustos Belediye personel alım başvuruları

Belediye personel alımları vatandaşlar tarafından en sıklıkla aranan kelimelerin başında gelmekte. 31 Mart yerel seçimleri sonrası çok sayıda belediye, yan kuruluşları olan şirketlerde istihdam edilmek üzere personel alımı yapıyor. Belediye iş ilan ile alım yapan belediyeler arasında Seferhisar Belediyesi oldu. İşte Seferhisar Belediyesi personel alım başvuru tarihi ve başvuru şartlarına ilişkin detaylar.

Belediye alım başvuru şartları

Seferihisar Belediyesi bağlı kuruluşu olan İzmir Seferihisar Jeotermal tarafından yayınlanan ilana göre toplamda 15 büro memuru alımı yapılacak olup adaylar ilgili kurum bünyesinde istihdam edilecektir. Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını aşmış olmak, herhangi bir suçtan sabıkası olmamak, görevini yapmaya engel durumu olmamak, akıl sağlığı yerinde olmak, güvenlik ve arşiv soruşturması temiz çıkmak, en az lise mezunu olmak aranan nitekiler arasında yer almakta.