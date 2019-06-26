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Belediye iş ilanları 2019 İŞKUR belediye iş başvurusu kamu kurum personel alımları

31 Mart yerel seçimleri sonrası CHP’nin eline geçen belediyelerde binlerce işçi çıkarılırken, çıkarılan işçilerin yerine belediyeyi kazanan partiye yakın kişilerin işe alındığı haberleri geliyor. Öte yandan bazı belediyeler İŞKUR üzerinden personel alımı gerçekleştirmekte. İŞKUR üzerinden daimi işçi alımı çerçevesinde yayınlanan belediye iş ilanlarına göre hangi belediye personel alımı yaptığı merak edilmekte. İŞKUR belediye iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR daimi işçi alım ilanı hangi belediye yapıyor? Kamu kurum personel alım ilanları. Kamu kurum personel alımları.İşte belediye iş ilanları İŞKUR. İŞKUR belediye alımı 2019 başvuru, İŞKUR belediye personel alımı 2019 ilanları.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:39
Belediye iş ilanları 2019 İŞKUR belediye iş başvurusu kamu kurum personel alımları

31 Mart yerel seçimleri sonrası CHP’nin eline geçen belediyelerde binlerce işçi çıkarılırken, çıkarılan işçilerin yerine belediyeyi kazanan partiye yakın kişilerin işe alındığı haberleri geliyor. Öte yandan bazı belediyeler İŞKUR üzerinden personel alımı gerçekleştirmekte. İŞKUR üzerinden daimi işçi alımı çerçevesinde yayınlanan belediye iş ilanlarına göre hangi belediye personel alımı yaptığı merak edilmekte. İŞKUR belediye iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR daimi işçi alım ilanı hangi belediye yapıyor? Kamu kurum personel alım ilanları. Kamu kurum personel alımları.  İşte belediye iş ilanları İŞKUR. İŞKUR belediye alımı 2019 başvuru, İŞKUR belediye personel alımı 2019 ilanları.

İŞKUR’dan Türkiye genelinde başta belediyeler olmak üzere kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere en az ilkokul mezunu olmak koşuluyla personel alımı yapılmakta. İŞKUR üzerinden belediyelere alınan iş ilanlarına nasıl başvurulacağını merak eden vatandaşlar için bu haberi derledik.

Kamu kurumlarına başvuru şartları neler?

TC vatandaşı olmak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak

En az ilkokul mezunu olmak

TCK’nın 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile bu maddedeki suçlardan ceza almamış olma, (Eski hükümlü kadroları hariç)

Askerlik çağna gelmemiş, gelmiş ise muvazzaf askerlik yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

Görevi devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Kurum dışı kamu işçi alımı ilanı (Hangi kurum personel alımı yapıyor?)

  Çanakkale Troya Kazı Başkanlığı 28.06.2019

  Aydın Çine Tepecik Höyüğü Kazısı 30.09.2019

  Mersin Büyükşehir Beld. Denizkızı Turz. A.Ş. 30.06.2019

  Çankırı Çorak Yerler Kazı Başkanlığı 10.08.2019

  Burdur BİMTAŞ Garson Alım İlanı 29.06.2019

  Burdur BİMTAŞ Garson Çaycı Meydancı Alımı 29.06.2019

  İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmar Plan Tic. A.Ş. engelli alım ilanı 10.07.2019

  Çanakkale Gülpınar Kazı Başkanlığı 01.07.2019

  Ordu Kabataş SYDV 28.06.2019

  Aydın Arya Tur. Tes. A.Ş. Personel Alımı 15.07.2019

  Aydın Arya Turistik Tes. A.Ş. Personel Alımı 15.07.2019

  Çanakkale Assos Kazı Başkanlığı 29.06.2019

  İzmir Nif Dağı Kazı Başk. Pers. Alımı 28.06.2019

  Konya Akşehir Beld. Başk. Beyza İç Tic. San. A.Ş. 26.06.2019

  Muğla Euromos Kazı Başkanlığı beden işçisi 27.06.2019

  Muğla Euromos Kazı Başkanlığı uzman arkeolog restıratör 27.06.2019

  Konya Doğanhisar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 28.06.2019

  Ankara TÜBİTAK BİDEB 02.07.2019

  Kocaeli TÜBİTAK MAM 08.07.2019

  Kocaeli TÜBİTAK UEKAE 08.07.2019

  İstanbul Mataş Tic. A.Ş. 02.07.2019

  Eskişehir Beylikova SYDV 28.06.2019

  Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per.A.Ş. 28.06.2019

  Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 01.07.2019

  Ordu ÜNBEL Danış. Taah.İnş. San. Tic. A.Ş. 26.06.2019

  Yozgat Şefaatli SYDV 28.06.2019

  Bartın Hasbel Tem. Hiz. Yapı İnş. Tur.San. Ltd. Şti. 26.06.2019

  İzmir Menderes Beld. Pers. A.Ş. 27.06.2019

  İzmir Menderes Beld. Pers. A.Ş. 27.06.2019 (1)

  Kırşehir Akpınar SYDV 02.07.2019

  Antalya Döşemeyol İnş. San. Tic. A.Ş. 28.06.2019

  Aydın Dibel Pers. Hiz. Tur. Tic. A.Ş. 27.06.2019

  Muğla Kavaklıdere Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.06.2019

  Burdur BİMTAŞ 04.07.2019

  Çanakkale Ayvacık Belediyesi Per. Ltd. Şti. 28.06.2019

  Eskişehir Mahmudiye Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.06.2019

  Yalova Çınarcık Belediyeler Su Birliği Ltd. Şti. 26.06.2019

  İstanbul Beytaş Beykoz Beld. Halk Paz. Ve Tic. A.Ş. 26.06.2019

  Kocaeli Kar Bel Personel A.Ş. 26.06.2019

  Muğla Kaunos Kazı Başkanlığı Personel Alımı 20.08.2019

  Mersin Anamur Tur. İnş. Tar. Tem. Ltd Şti. 26.06.2019

  Kastamonu Devrekhani SYDV Personel Alımı 26.06.2019

  Adıyaman Tut Beld. Başk. Davos Müh. İnş. Temz. Org. Mad. Tur. Tic. Ltd.Şti. 03.07.2019

  Sivas Ulaş SYDV 27.06.2019

  Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Per. A.Ş. 28.06

  İstanbul GOPAŞ Gaziosmanpaşa İnş.Yat.Taah. Hizm.San.Tic.A.Ş 30.06.2019

  Edirne Havsa SYDV Pers. Alımı 27.06.2019

  Van Özalp Beld. Başk. Pers. Alımı 28.06.2019

  Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İktisadi İşletmesi Pers. Alımı 27.06.2019

  Çanakkale Çardak Belediyesi Taş.İnş.Gıd.Tem. A.Ş. 29.06

  Zonguldak Çaybel İmar İnş. Ltd. Şti. 28.06.2019

  Aydın DİBEL Per. Hiz. Tur. İnş. A.Ş. 01.07.2019

  Mersin Yenişehir Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.06.2019

  Manisa Yunus Emre SYDV 26.06.2019

  Çanakkale Ezine Belediyesi Kale Per. Hiz. Ltd. Şti. 28.06.2019

  Kırıkkale Çerikli Belediyesi Per. Ltd. Şti. 27.06.2019

  Niğde Dündarlı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.07.2019

  Zonguldak Ereğli Belediyesi Per. Ltd. Şti. 03.07.2019

  İzmir BYNDR Tur. Temz. Tic. A.Ş. 28.06.2019

  İzmir Tire Beld. Pers. A.Ş. 27.06.2019

  İzmir Tire Beld. Pers. A.Ş. 28.06.2019

  Antalya Manavgat SYDV 28.06.2019

  Aydın Koçarlı Menderes Turizm ve Eğlence A.Ş. 26.06.2019

  Trabzon BEŞTEL Turiz. Tic. A.Ş. 29.06.2019

  Manisa SARBEL Dan. Gıda Tar. Hayv. A.Ş. 27.06.2019

  Çorum İskilip Bel. Per. Ltd. Şti. 27.06.2019

  Kırklareli Kofçaz Beld. Pers. Ltd. Şti. 28.06.2019

  Manisa Besot Tic. A.Ş. 27.06.2019

  Aksaray Taşpınar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.06.2019

  Yalova Yaski Birlik Pers. Ltd. Şti. 28.06.2019

  Yalova YASKİ Birlik Per. Ltd. Şti. 28.06.2019

  Diyarbakır Med Kentsel Ve Sosyal Hiz. A.Ş. 28.06.2019

  İstanbul MATAŞ Maltepe Sağ. Tur. A.Ş. 10.07.2019

  Samsun Bafra Beld. Pers. A.Ş. 27.06.2019

  Tokat SYDV Pers. Alımı 26.06.2019

  Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi Per. Hiz. A.Ş. 04.07.2019

  Bilecik Bozüyük Belediyesi Per. A.Ş. 28.06.2019

  Ankara SİNKENT Ltd. Şti. 28.06.2019

  Mersin MUTİŞ Gıda Tar. Hayv. San. Ltd. Şti. 28.06.2019

  Eskişehir ESPARK A.Ş. 28.06.2019

  Yalova Kadıköy Belediyesi Per. Ltd. Şti. 28.06.2019

  Balıkesir Edremit Belediyesi Per. A.Ş. 26.06.2019

  Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 30.06.2019

  Yalova Sosyal Esenlik Hiz. Yat. İşl. Tic. A.Ş. 02.07.2019

  Zonguldak Çaybel İmar İnş. Kül. Turz. Tic. Ltd. Şti. 01.07.2019

  Manisa Mayeb Org. İnş. Taah. Gıda A.Ş. 29.06.2019

  Mersin Tarsus İmar Tic. Ltd. Şti. 27.06.2019

  Antalya Falez Çevre Yön. Dnş. Tur. İnş. San. Ve Tic. A.Ş. 29.06.2019

  Tokat Horoz Tepesi İnş. Taah. Tem. Taş. Tur.Ltd. Şti. 27.06.2019

  Manisa SARBEL A.Ş. Garson alım ilanı 28.06.2019

  Aydın AKN Tur. Akar. Gıda Taş. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 28.06.2019

  Balıkesir Havran Beld. Pers. Ltd. Şti. 27.06.2019

  Muğla Ula Belediyesi Per. Ltd. Şti. 01.07.2019

  İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Eski Hükümlü alım ilanı 15.07.2019

Kamu kurum personel alım başvurusu için tıklayınız

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:39
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  39. Adıyaman
  40. Kurum dışı kamu işçi alımı ilanı
  41. Hangi kurum personel alımı yapıyor?
  42. Belediye iş ilanları 2019
  43. İŞKUR belediye iş başvurusu
  44. kamu kurum personel alımları
  45. kamu personel alımı 2019
  46. kamu personel alımı lise mezunu
  47. kamu personel alımı başvurusu
  48. kamuya 100 bin istihdam devlet personel alımı
  49. devlet personel başkanlığı kamu personel alımı
  50. devlet personel başkanlığı kamu personel istihdamı dairesi başkanlığı
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