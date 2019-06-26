Belediye iş ilanları 2019 İŞKUR belediye iş başvurusu kamu kurum personel alımları
31 Mart yerel seçimleri sonrası CHP’nin eline geçen belediyelerde binlerce işçi çıkarılırken, çıkarılan işçilerin yerine belediyeyi kazanan partiye yakın kişilerin işe alındığı haberleri geliyor. Öte yandan bazı belediyeler İŞKUR üzerinden personel alımı gerçekleştirmekte. İŞKUR üzerinden daimi işçi alımı çerçevesinde yayınlanan belediye iş ilanlarına göre hangi belediye personel alımı yaptığı merak edilmekte. İŞKUR belediye iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR daimi işçi alım ilanı hangi belediye yapıyor? Kamu kurum personel alım ilanları. Kamu kurum personel alımları.İşte belediye iş ilanları İŞKUR. İŞKUR belediye alımı 2019 başvuru, İŞKUR belediye personel alımı 2019 ilanları.26 Haziran 2019 Çarşamba 17:39
31 Mart yerel seçimleri sonrası CHP’nin eline geçen belediyelerde binlerce işçi çıkarılırken, çıkarılan işçilerin yerine belediyeyi kazanan partiye yakın kişilerin işe alındığı haberleri geliyor. Öte yandan bazı belediyeler İŞKUR üzerinden personel alımı gerçekleştirmekte. İŞKUR üzerinden daimi işçi alımı çerçevesinde yayınlanan belediye iş ilanlarına göre hangi belediye personel alımı yaptığı merak edilmekte. İŞKUR belediye iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR daimi işçi alım ilanı hangi belediye yapıyor? Kamu kurum personel alım ilanları. Kamu kurum personel alımları. İşte belediye iş ilanları İŞKUR. İŞKUR belediye alımı 2019 başvuru, İŞKUR belediye personel alımı 2019 ilanları.
İŞKUR’dan Türkiye genelinde başta belediyeler olmak üzere kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere en az ilkokul mezunu olmak koşuluyla personel alımı yapılmakta. İŞKUR üzerinden belediyelere alınan iş ilanlarına nasıl başvurulacağını merak eden vatandaşlar için bu haberi derledik.
Kamu kurumlarına başvuru şartları neler?
TC vatandaşı olmak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
En az ilkokul mezunu olmak
TCK’nın 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile bu maddedeki suçlardan ceza almamış olma, (Eski hükümlü kadroları hariç)
Askerlik çağna gelmemiş, gelmiş ise muvazzaf askerlik yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
Görevi devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
Kurum dışı kamu işçi alımı ilanı (Hangi kurum personel alımı yapıyor?)
Çanakkale Troya Kazı Başkanlığı 28.06.2019
Aydın Çine Tepecik Höyüğü Kazısı 30.09.2019
Mersin Büyükşehir Beld. Denizkızı Turz. A.Ş. 30.06.2019
Çankırı Çorak Yerler Kazı Başkanlığı 10.08.2019
Burdur BİMTAŞ Garson Alım İlanı 29.06.2019
Burdur BİMTAŞ Garson Çaycı Meydancı Alımı 29.06.2019
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmar Plan Tic. A.Ş. engelli alım ilanı 10.07.2019
Çanakkale Gülpınar Kazı Başkanlığı 01.07.2019
Ordu Kabataş SYDV 28.06.2019
Aydın Arya Tur. Tes. A.Ş. Personel Alımı 15.07.2019
Aydın Arya Turistik Tes. A.Ş. Personel Alımı 15.07.2019
Çanakkale Assos Kazı Başkanlığı 29.06.2019
İzmir Nif Dağı Kazı Başk. Pers. Alımı 28.06.2019
Konya Akşehir Beld. Başk. Beyza İç Tic. San. A.Ş. 26.06.2019
Muğla Euromos Kazı Başkanlığı beden işçisi 27.06.2019
Muğla Euromos Kazı Başkanlığı uzman arkeolog restıratör 27.06.2019
Konya Doğanhisar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 28.06.2019
Ankara TÜBİTAK BİDEB 02.07.2019
Kocaeli TÜBİTAK MAM 08.07.2019
Kocaeli TÜBİTAK UEKAE 08.07.2019
İstanbul Mataş Tic. A.Ş. 02.07.2019
Eskişehir Beylikova SYDV 28.06.2019
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per.A.Ş. 28.06.2019
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 01.07.2019
Ordu ÜNBEL Danış. Taah.İnş. San. Tic. A.Ş. 26.06.2019
Yozgat Şefaatli SYDV 28.06.2019
Bartın Hasbel Tem. Hiz. Yapı İnş. Tur.San. Ltd. Şti. 26.06.2019
İzmir Menderes Beld. Pers. A.Ş. 27.06.2019
İzmir Menderes Beld. Pers. A.Ş. 27.06.2019 (1)
Kırşehir Akpınar SYDV 02.07.2019
Antalya Döşemeyol İnş. San. Tic. A.Ş. 28.06.2019
Aydın Dibel Pers. Hiz. Tur. Tic. A.Ş. 27.06.2019
Muğla Kavaklıdere Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.06.2019
Burdur BİMTAŞ 04.07.2019
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Per. Ltd. Şti. 28.06.2019
Eskişehir Mahmudiye Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.06.2019
Yalova Çınarcık Belediyeler Su Birliği Ltd. Şti. 26.06.2019
İstanbul Beytaş Beykoz Beld. Halk Paz. Ve Tic. A.Ş. 26.06.2019
Kocaeli Kar Bel Personel A.Ş. 26.06.2019
Muğla Kaunos Kazı Başkanlığı Personel Alımı 20.08.2019
Mersin Anamur Tur. İnş. Tar. Tem. Ltd Şti. 26.06.2019
Kastamonu Devrekhani SYDV Personel Alımı 26.06.2019
Adıyaman Tut Beld. Başk. Davos Müh. İnş. Temz. Org. Mad. Tur. Tic. Ltd.Şti. 03.07.2019
Sivas Ulaş SYDV 27.06.2019
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Per. A.Ş. 28.06
İstanbul GOPAŞ Gaziosmanpaşa İnş.Yat.Taah. Hizm.San.Tic.A.Ş 30.06.2019
Edirne Havsa SYDV Pers. Alımı 27.06.2019
Van Özalp Beld. Başk. Pers. Alımı 28.06.2019
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İktisadi İşletmesi Pers. Alımı 27.06.2019
Çanakkale Çardak Belediyesi Taş.İnş.Gıd.Tem. A.Ş. 29.06
Zonguldak Çaybel İmar İnş. Ltd. Şti. 28.06.2019
Aydın DİBEL Per. Hiz. Tur. İnş. A.Ş. 01.07.2019
Mersin Yenişehir Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.06.2019
Manisa Yunus Emre SYDV 26.06.2019
Çanakkale Ezine Belediyesi Kale Per. Hiz. Ltd. Şti. 28.06.2019
Kırıkkale Çerikli Belediyesi Per. Ltd. Şti. 27.06.2019
Niğde Dündarlı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.07.2019
Zonguldak Ereğli Belediyesi Per. Ltd. Şti. 03.07.2019
İzmir BYNDR Tur. Temz. Tic. A.Ş. 28.06.2019
İzmir Tire Beld. Pers. A.Ş. 27.06.2019
İzmir Tire Beld. Pers. A.Ş. 28.06.2019
Antalya Manavgat SYDV 28.06.2019
Aydın Koçarlı Menderes Turizm ve Eğlence A.Ş. 26.06.2019
Trabzon BEŞTEL Turiz. Tic. A.Ş. 29.06.2019
Manisa SARBEL Dan. Gıda Tar. Hayv. A.Ş. 27.06.2019
Çorum İskilip Bel. Per. Ltd. Şti. 27.06.2019
Kırklareli Kofçaz Beld. Pers. Ltd. Şti. 28.06.2019
Manisa Besot Tic. A.Ş. 27.06.2019
Aksaray Taşpınar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.06.2019
Yalova Yaski Birlik Pers. Ltd. Şti. 28.06.2019
Yalova YASKİ Birlik Per. Ltd. Şti. 28.06.2019
Diyarbakır Med Kentsel Ve Sosyal Hiz. A.Ş. 28.06.2019
İstanbul MATAŞ Maltepe Sağ. Tur. A.Ş. 10.07.2019
Samsun Bafra Beld. Pers. A.Ş. 27.06.2019
Tokat SYDV Pers. Alımı 26.06.2019
Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi Per. Hiz. A.Ş. 04.07.2019
Bilecik Bozüyük Belediyesi Per. A.Ş. 28.06.2019
Ankara SİNKENT Ltd. Şti. 28.06.2019
Mersin MUTİŞ Gıda Tar. Hayv. San. Ltd. Şti. 28.06.2019
Eskişehir ESPARK A.Ş. 28.06.2019
Yalova Kadıköy Belediyesi Per. Ltd. Şti. 28.06.2019
Balıkesir Edremit Belediyesi Per. A.Ş. 26.06.2019
Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 30.06.2019
Yalova Sosyal Esenlik Hiz. Yat. İşl. Tic. A.Ş. 02.07.2019
Zonguldak Çaybel İmar İnş. Kül. Turz. Tic. Ltd. Şti. 01.07.2019
Manisa Mayeb Org. İnş. Taah. Gıda A.Ş. 29.06.2019
Mersin Tarsus İmar Tic. Ltd. Şti. 27.06.2019
Antalya Falez Çevre Yön. Dnş. Tur. İnş. San. Ve Tic. A.Ş. 29.06.2019
Tokat Horoz Tepesi İnş. Taah. Tem. Taş. Tur.Ltd. Şti. 27.06.2019
Manisa SARBEL A.Ş. Garson alım ilanı 28.06.2019
Aydın AKN Tur. Akar. Gıda Taş. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 28.06.2019
Balıkesir Havran Beld. Pers. Ltd. Şti. 27.06.2019
Muğla Ula Belediyesi Per. Ltd. Şti. 01.07.2019
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Eski Hükümlü alım ilanı 15.07.2019
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