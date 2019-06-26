Belediye iş ilanları 2019 İŞKUR belediye iş başvurusu kamu kurum personel alımları

31 Mart yerel seçimleri sonrası CHP’nin eline geçen belediyelerde binlerce işçi çıkarılırken, çıkarılan işçilerin yerine belediyeyi kazanan partiye yakın kişilerin işe alındığı haberleri geliyor. Öte yandan bazı belediyeler İŞKUR üzerinden personel alımı gerçekleştirmekte. İŞKUR üzerinden daimi işçi alımı çerçevesinde yayınlanan belediye iş ilanlarına göre hangi belediye personel alımı yaptığı merak edilmekte. İŞKUR belediye iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR daimi işçi alım ilanı hangi belediye yapıyor? Kamu kurum personel alım ilanları. Kamu kurum personel alımları. İşte belediye iş ilanları İŞKUR. İŞKUR belediye alımı 2019 başvuru, İŞKUR belediye personel alımı 2019 ilanları.

İŞKUR’dan Türkiye genelinde başta belediyeler olmak üzere kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere en az ilkokul mezunu olmak koşuluyla personel alımı yapılmakta. İŞKUR üzerinden belediyelere alınan iş ilanlarına nasıl başvurulacağını merak eden vatandaşlar için bu haberi derledik.

Kamu kurumlarına başvuru şartları neler?

TC vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

En az ilkokul mezunu olmak

TCK’nın 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile bu maddedeki suçlardan ceza almamış olma, (Eski hükümlü kadroları hariç)

Askerlik çağna gelmemiş, gelmiş ise muvazzaf askerlik yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

Görevi devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Kurum dışı kamu işçi alımı ilanı (Hangi kurum personel alımı yapıyor?)

Çanakkale Troya Kazı Başkanlığı 28.06.2019

Aydın Çine Tepecik Höyüğü Kazısı 30.09.2019

Mersin Büyükşehir Beld. Denizkızı Turz. A.Ş. 30.06.2019

Çankırı Çorak Yerler Kazı Başkanlığı 10.08.2019

Burdur BİMTAŞ Garson Alım İlanı 29.06.2019

Burdur BİMTAŞ Garson Çaycı Meydancı Alımı 29.06.2019

İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmar Plan Tic. A.Ş. engelli alım ilanı 10.07.2019

Çanakkale Gülpınar Kazı Başkanlığı 01.07.2019

Ordu Kabataş SYDV 28.06.2019

Aydın Arya Tur. Tes. A.Ş. Personel Alımı 15.07.2019

Aydın Arya Turistik Tes. A.Ş. Personel Alımı 15.07.2019

Çanakkale Assos Kazı Başkanlığı 29.06.2019

İzmir Nif Dağı Kazı Başk. Pers. Alımı 28.06.2019

Konya Akşehir Beld. Başk. Beyza İç Tic. San. A.Ş. 26.06.2019

Muğla Euromos Kazı Başkanlığı beden işçisi 27.06.2019

Muğla Euromos Kazı Başkanlığı uzman arkeolog restıratör 27.06.2019

Konya Doğanhisar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 28.06.2019

Ankara TÜBİTAK BİDEB 02.07.2019

Kocaeli TÜBİTAK MAM 08.07.2019

Kocaeli TÜBİTAK UEKAE 08.07.2019

İstanbul Mataş Tic. A.Ş. 02.07.2019

Eskişehir Beylikova SYDV 28.06.2019

Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per.A.Ş. 28.06.2019

Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 01.07.2019

Ordu ÜNBEL Danış. Taah.İnş. San. Tic. A.Ş. 26.06.2019

Yozgat Şefaatli SYDV 28.06.2019

Bartın Hasbel Tem. Hiz. Yapı İnş. Tur.San. Ltd. Şti. 26.06.2019

İzmir Menderes Beld. Pers. A.Ş. 27.06.2019

İzmir Menderes Beld. Pers. A.Ş. 27.06.2019 (1)

Kırşehir Akpınar SYDV 02.07.2019

Antalya Döşemeyol İnş. San. Tic. A.Ş. 28.06.2019

Aydın Dibel Pers. Hiz. Tur. Tic. A.Ş. 27.06.2019

Muğla Kavaklıdere Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.06.2019

Burdur BİMTAŞ 04.07.2019

Çanakkale Ayvacık Belediyesi Per. Ltd. Şti. 28.06.2019

Eskişehir Mahmudiye Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.06.2019

Yalova Çınarcık Belediyeler Su Birliği Ltd. Şti. 26.06.2019

İstanbul Beytaş Beykoz Beld. Halk Paz. Ve Tic. A.Ş. 26.06.2019

Kocaeli Kar Bel Personel A.Ş. 26.06.2019

Muğla Kaunos Kazı Başkanlığı Personel Alımı 20.08.2019

Mersin Anamur Tur. İnş. Tar. Tem. Ltd Şti. 26.06.2019

Kastamonu Devrekhani SYDV Personel Alımı 26.06.2019

Adıyaman Tut Beld. Başk. Davos Müh. İnş. Temz. Org. Mad. Tur. Tic. Ltd.Şti. 03.07.2019

Sivas Ulaş SYDV 27.06.2019

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Per. A.Ş. 28.06

İstanbul GOPAŞ Gaziosmanpaşa İnş.Yat.Taah. Hizm.San.Tic.A.Ş 30.06.2019

Edirne Havsa SYDV Pers. Alımı 27.06.2019

Van Özalp Beld. Başk. Pers. Alımı 28.06.2019

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İktisadi İşletmesi Pers. Alımı 27.06.2019

Çanakkale Çardak Belediyesi Taş.İnş.Gıd.Tem. A.Ş. 29.06

Zonguldak Çaybel İmar İnş. Ltd. Şti. 28.06.2019

Aydın DİBEL Per. Hiz. Tur. İnş. A.Ş. 01.07.2019

Mersin Yenişehir Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.06.2019

Manisa Yunus Emre SYDV 26.06.2019

Çanakkale Ezine Belediyesi Kale Per. Hiz. Ltd. Şti. 28.06.2019

Kırıkkale Çerikli Belediyesi Per. Ltd. Şti. 27.06.2019

Niğde Dündarlı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.07.2019

Zonguldak Ereğli Belediyesi Per. Ltd. Şti. 03.07.2019

İzmir BYNDR Tur. Temz. Tic. A.Ş. 28.06.2019

İzmir Tire Beld. Pers. A.Ş. 27.06.2019

İzmir Tire Beld. Pers. A.Ş. 28.06.2019

Antalya Manavgat SYDV 28.06.2019

Aydın Koçarlı Menderes Turizm ve Eğlence A.Ş. 26.06.2019

Trabzon BEŞTEL Turiz. Tic. A.Ş. 29.06.2019

Manisa SARBEL Dan. Gıda Tar. Hayv. A.Ş. 27.06.2019

Çorum İskilip Bel. Per. Ltd. Şti. 27.06.2019

Kırklareli Kofçaz Beld. Pers. Ltd. Şti. 28.06.2019

Manisa Besot Tic. A.Ş. 27.06.2019

Aksaray Taşpınar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.06.2019

Yalova Yaski Birlik Pers. Ltd. Şti. 28.06.2019

Yalova YASKİ Birlik Per. Ltd. Şti. 28.06.2019

Diyarbakır Med Kentsel Ve Sosyal Hiz. A.Ş. 28.06.2019

İstanbul MATAŞ Maltepe Sağ. Tur. A.Ş. 10.07.2019

Samsun Bafra Beld. Pers. A.Ş. 27.06.2019

Tokat SYDV Pers. Alımı 26.06.2019

Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi Per. Hiz. A.Ş. 04.07.2019

Bilecik Bozüyük Belediyesi Per. A.Ş. 28.06.2019

Ankara SİNKENT Ltd. Şti. 28.06.2019

Mersin MUTİŞ Gıda Tar. Hayv. San. Ltd. Şti. 28.06.2019

Eskişehir ESPARK A.Ş. 28.06.2019

Yalova Kadıköy Belediyesi Per. Ltd. Şti. 28.06.2019

Balıkesir Edremit Belediyesi Per. A.Ş. 26.06.2019

Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 30.06.2019

Yalova Sosyal Esenlik Hiz. Yat. İşl. Tic. A.Ş. 02.07.2019

Zonguldak Çaybel İmar İnş. Kül. Turz. Tic. Ltd. Şti. 01.07.2019

Manisa Mayeb Org. İnş. Taah. Gıda A.Ş. 29.06.2019

Mersin Tarsus İmar Tic. Ltd. Şti. 27.06.2019

Antalya Falez Çevre Yön. Dnş. Tur. İnş. San. Ve Tic. A.Ş. 29.06.2019

Tokat Horoz Tepesi İnş. Taah. Tem. Taş. Tur.Ltd. Şti. 27.06.2019

Manisa SARBEL A.Ş. Garson alım ilanı 28.06.2019

Aydın AKN Tur. Akar. Gıda Taş. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 28.06.2019

Balıkesir Havran Beld. Pers. Ltd. Şti. 27.06.2019

Muğla Ula Belediyesi Per. Ltd. Şti. 01.07.2019

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Eski Hükümlü alım ilanı 15.07.2019

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