Belediye Başkanı Şahin’in Ramazan Bayramı mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ‘’Sevgi, paylaşma ve mutluluk dolu bir bayram olması ümidiyle bütün hemşehrilerim ve vatandaşlarımızın ramazan bayramını kutluyorum’’ dedi.

Mesajında, bayramların birlik ve beraberliğe olan katkısına değinen Başkan Şahin, "Herkesin sevinç içerisinde bir ve beraber olacağı bir bayram diliyorum. Ülkemizi ve dünyayı sarsan salgın dolayısıyla yaşadığımız zor günleri hep birlikte atlattığımız, sosyal mesafe engelini aştığımız ve tekrar kucaklaştığımız bayramları yaşamak en büyük temennimizdir. Sevincin, mutluluğun ve paylaşmanın en üst seviyede yaşandığı nice bayramlara ulaşmak temennisiyle bütün hemşehrilerim ve vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyorum" ifadelerine yer verdi.