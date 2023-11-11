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Gündem Belediye AK Partili olunca kira istedi | Derdi OdaTV'ye düştü
Gündem

Belediye AK Partili olunca kira istedi | Derdi OdaTV'ye düştü

Yeniakit Publisher
2023-11-11 19:01:00 -
Belediye AK Partili olunca kira istedi | Derdi OdaTV'ye düştü

Geçtiğimiz günlerde AK Parti'li Üskürdar Belediyesi arsasını bir siteye kiralama kararı aldı. Bedeli piyasa koşullarında belirlenen ve ihale kanununa uygun olarak düzenlenen kiralamanın derdi CHP'li belediyeleri görmezden gelen OdaTV'ye düştü.

Her belediyenin yaptığı gibi AK Parti'li Üskürdar Belediyesi de elindeki arsayı park yüzünden fiilen kullanılmakta olan arsayı kiralama kararı aldı piyasa koşullarında belirlenen fiyatla 3 yıllığına 339 bin TL'ye site yönetimine kiraladı.

AK Partili belediyenin kiralamasına bile tepki gösteren OdaTV'nin CHP'li belediyelerin yaptığını görmezden gelmesi dikkatten kaçmadı.

OdaTV haberin böyle duyurdu:

AKP’li Üsküdar Belediyesi, kendi tasarrufunda bulunan ancak fiilen lüks bir site tarafından kullanılan parkı kiraya vermek için ihale açtı. Etrafı yüksek duvar, demir parmaklı ve dikenli telle kapatılmış olan park için Belediye, aylık 339 bin TL muhammen bedel belirledi.


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Yapımı ve sonrasında siyasi haberlere konu olan, lüks konut sitesi “Şehrizar Konakları” yeniden gündemde. AKP’li Üsküdar Belediyesi yayınladığı bir ilanla, kendi tasarrufunda olmakla birlikte fiili olarak “Şehrizar Konakları” sitesi tarafından kullanılan parkı kiraya vermek için ihale düzenleyecek. Altunizade kavşağının kuzeyinde İstanbul Çevre Yolu’nun kenarında yer alan Şehrizar Konakları’nın bitişiğindeki park, 22 bin 600 metrekare büyüklüğünde. Etrafının yüksek duvarlarla çevrili olması nedeniyle fiilen sadece lüks sitenin kullanımında olan park, seçimlere çok kısa bir süre kala 3 yıllığına kiraya verilecek. Parkın güvenliği, bakım ve temizliği karşılığı kullanımı amacıyla kiraya verileceğini belirten Üsküdar Belediyesi, ihalenin 23 Kasım 2023 tarihinde yapılacağını ve kiralama süresinin 3 yıl olduğunu duyurdu. Belediye parkın aylık kirasının muhammen bedelini, 339 bin TL olarak belirledi.

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