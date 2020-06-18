  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Belçika'nın Ghent kentinde sömürgeci Kral 2. Leopold'un büstü kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:22:34 -
Belçika'nın Ghent kentinde sömürgeci Kral 2. Leopold'un büstü kaldırıldı

BRÜKSEL (AA) - ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Belçika'da sömürgeci geçmişe artan tepkilerden sonra, Ghent şehri ülkenin karanlık geçmişini hatırlatan Kral 2. Leopold'un bir büstünü kaldırma kararı aldı.

Ghent Belediyesi, ırkçılık ve ayrımcılığa karşı sert bir mücadele sürdüreceklerini açıkladı.

Protestocuların, Kral'ın büstünü kırmızıya boyadıktan sonra temizlememe kararı alan belediye, bugün de büstü kaldırdı.

- Kral 2. Leopold, Kongo'yu yıllarca yağmalamıştı

Floyd'un ölümünün ardından diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Belçika'da da yoğun protestolar gerçekleşmişti.

Vatandaşlar, Belçika'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sömürgeci geçmişinin simgesi olan Kral 2. Leopold'un büst ve heykellerini hedef almaya başlamış, Kral'ı anımsatan sokak isimleri, otobüs durakları ve heykellerin kaldırılması için kampanya başlatmıştı.

Kral 2. Leopold, kendi mülkü ilan ettiği Kongo'yu yıllarca yağmalamış, milyonlarca kişinin ölümüne neden olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı