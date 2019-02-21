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Belçika’da Türk karateci çocukların başarısı

Uzun yıllardır Belçika’da JKA Shotokan Karateclub Beringen Kulübü’nde başkanlık ve antrenörlük yapan Doğan İlbas ve talebeleri başarıya doymuyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:15
Belçika’da Türk karateci çocukların başarısı

Uzun yıllardır Belçika’da JKA Shotokan Karateclub Beringen Kulübü’nde başkanlık ve antrenörlük yapan Doğan İlbas ve talebeleri başarıya doymuyor.


Belçika’da Kumite ve Kata dalında şampiyonaya katılabilmek için ön eyaletler şampiyonası gerçekleşti. Limburg eyaletinde ilk üç dereceye giren sporcular, daha sonra Flaman bölge şampiyonasında mücadele edecekler. Flaman bölgesinde de ilk üçe giren sporcular Walon bölgesinde ilk üçe giren sporcular ile Belçika şampiyonluğu için yarışacaklar.



Dünyada tek Türk kökenli 6 Dan Siyah Kuşak sahibi


Belçika’da bulunan ve dünyada 6 Dan siyah kuşak sahibi tek Türk olan Doğan İlbas, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yaptığı açıklamada, “45 yıldır JKA Shotakan Karate spor dalı içindeyim ve uzun yıllardır kendi kulübümü çalıştırmaktayım. Siyah kuşak sporcuları yetiştirdiğim gibi Belçika’da ve bölgeler arasında şampiyon Türk sporcuların yetişmesine vesile oldum. Haftanın beş gününde karate sporunu yapmaktayım. Dünya’da 6 Dan Siyah Kuşak sahibi olan tek Türk olmanın sevincini de yaşıyorum. Maalesef ne acı ki Türkler’in Karate sporuna yeterli ilgiyi göstermediklerini görmekteyim. Hangi spor olursa olsun spor yapmak hem sağlık açısından hem bedenen çok faydalıdır. Aynı zamanda kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktadır” dedi.



Alperen Kaya şampiyon oldu


Alperen Kaya, Limburg eyaleti 8-11 yaş arasında Kata ve Kumite dalında 20 kişi arasında birinci oldu. Hem Kata hem de Kumite dalında şampiyon olan Alperen Kaya’nın Flaman bölge şampiyonasında da madalya alması bekleniyor. Ali Baykoz da 8-11 yaş arasında Kumite dalında üçüncü olması nedeniyle Flaman bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Zeynep Baykoz 11-13 yaş arasında Kata ve Kumite dalında da üçüncü olması nedeniyle Flaman bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Hatice Akdaş ise 11-13 yaş arasında Kata dalında üçüncü olması nedeniyle Flaman bölge şampiyonasına katılacak.


Antrenör Doğan İlbas, sporcuları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Alperen Kaya, Ali Baykoz, Zeynep Baykoz ve Hatice Akdaş’ın Flaman bölge şampiyonluğunda da başarılı olacaklarına inanıyorum. Bu sporcularımız başarılı olabilmek için antrenmanlarını sıkı bir şekilde devam ettirmekte” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:15
  1. doğa

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