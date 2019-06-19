Belçika'da 2 PKK'lı terörist tutuklandı Belçika'da, terör örgütüne üye kazandırma ve farklı ülkelerdeki eğitim kamplarında faaliyet gösterme suçlamasıyla, 2 PKK'lı terörist tutuklandı.

Belçika, terör örgütüne üye kazandırma ve farklı ülkelerdeki eğitim kamplarında faaliyet gösterme suçlamasıyla, 2 PKK'lı teröristi tutukladı

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